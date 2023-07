Cine Brasília estreia longa perdido e inédito de Zé do Caixão

O filme foi encontrado em sacos pretos de lixo nos anos 2000 por Eugenio Puppo da Heco Produções, que inicia o restauro dos rolos, tendo que refilmar cenas e fazer nova dublagem para a fita

A Cine Semana de 20 a 26 de julho é marcada por dois lançamentos na tela do Cine Brasília: ‘A Praga’, média metragem de Zé do Caixão dado como perdido até o início dos anos 2000, e ‘Fogo-Fátuo’, musical que chama atenção desde a sua estreia, ao expor uma intimidade erótica e cômica da realeza portuguesa.

“A Praga” é uma produção de José Mojica Marins (Zé do Caixão) para o programa “Além, muito além” da TV Bandeirantes que estreou em 1967 e foi dada como perdida junto do incêndio que acometeu a emissora em 1980. No mesmo ano, este mítico personagem do terror brasileiro refilmou o roteiro, sem nunca ter finalizado. O filme foi encontrado em sacos pretos de lixo nos anos 2000 por Eugenio Puppo da Heco Produções, que inicia o restauro dos rolos, tendo que refilmar cenas e fazer nova dublagem para a fita.

A obra tem a filha de Zé do Caixão, Liz Marins, encenando, e é protagonizada por Silvia Gless e Felipe Von Rhein. A trama acompanha um passeio de Marina e Juvenal que culmina num desentendimento com uma bruxa. Sua feitiçaria abre feridas escatológicas em Juvenal e cria nele uma fome insaciável por carne crua. As sessões de A Praga são precedidas pelo curta A Última Praga de Mojica, sobre o processo de restauro em 4k, com direção de Cédric Fanti, Eugenio Puppo, Matheus Sundfeld e Pedro Junqueira.

Estreando no Cine Brasília, ‘Fogo-Fátuo’, de João Pedro Rodrigues, acompanha as memórias do príncipe herdeiro Alfredo em sua paixão pelo colega de trabalho Afonso. Aclamado na Quinzena dos Realizadores no Festival de Cannes 2022, o longa português tem tom musical, cômico e erótico, e é marcado pela ousadia. Suas sessões são acompanhadas da exibição do curta Fantasma Neon, curta musical de 2021 que acompanha a trajetória de um entregador de aplicativo no Rio de Janeiro, dirigido por Leonardo Martinelli com Silvero Pereira e Dennis Pinheiro na atuação.

Confira a programação completa nas redes sociais

Serviço

Cine Brasília

Endereço: Asa Sul Entrequadra Sul 106/107 – Brasília, DF, 70345-400.

Informações pelo WhatApp: 61 99878-2198 ou [email protected]

Ingressos à venda na bilheteria ou pelo link

Inscrições para o FomentaCine (26 a 28 de julho) no link