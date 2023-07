Banda Base lança álbum em show na Infinu

“Um Novo Recomeço” é o quarto disco da banda; festa de lançamento está marcada para 29 de julho, com participações de Binarious Band e DJ Maraskin

A banda brasiliense Base lançará, no dia 29 de julho, o álbum “Um Novo Recomeço”, o quarto da carreira. Haverá uma festa de lançamento na Infinu Comunidade Criativa (506 Sul), a partir das 23h, com abertura do trio feminino Binarious e discotecagem, após os shows, do DJ Maraskin.

“Um Novo Recomeço” foi gravado no Refinaria Estúdio, em Brasília, com produção musical de Guilherme Negrão, e já está disponível em diversas plataformas digitais. Com oito faixas acústicas e as participações especiais de Pablo Fagundes (gaita), Tom Suassuna (violino) e Paulo Chaves (backing vocals), o álbum celebra os 20 anos do quarteto Base, formado em 2003 com o nome de Janice Doll.

A gravação foi feita à distância, já que Paul Hodel mora há 10 anos em Londres e os demais integrantes na capital federal. Três faixas (“Enquanto”, “Herói” e “A Vida é um Jogo”), lançadas originalmente no EP “A Vida é um Jogo”, de 2017, foram retrabalhadas para “Um Novo Recomeço”. As cinco inéditas seguem a mesma linha em termos de estilo, consolidando um trabalho de composição com identidade bem definida.

Hoje, a Base tem como integrantes Paul Hodel (voz), Ian Bemolator (guitarra), Leonardo Krieger (baixo) e Fábio Krieger (bateria).

Serviço

Lançamento do álbum “Um Novo Recomeço” – Banda Base

29 de julho, a partir das 23h

Infinu Comunidade Criativa (506 Sul)

Shows de Base, Binarious e DJ Maraskin

Ingressos a partir de R$ 25 no Sympla

Classificação indicativa: 18 anos

Mais informações: www.instagram.com/infinubsb