Confira a agenda da semana do Baco Music Festival

O projeto Baco Music Festival, na Casa Baco (Shopping CasaPark), segue a todo vapor. O espaço oferece shows de quinta (20) a sábado (21).

Na quinta-feira, é dia de clássicos do blues e rock com Adriano Faquini e amigos; na sexta (21), tem jazz com J.G. Joshua e Trio; fechando a semana, no sábado (22), a cantora Saraní traz o melhor da música afrolatina.

Na parte gastronômica, pizzas, petiscos, queijos artesanais brasileiros e pratos autorais da Casa Baco. As bebidas ficam por conta dos vinhos da Del Maipo com uma seleção especial de rótulos do Cerrado, além de drinks, chopp gelado da Stella Artois e Goose Island.

Serviço

Baco Music Festival

Casa Baco – shopping Casa Park (SGCV Sul 12/22, Guará, Brasília-DF)

De quinta (20) a sábado (22)

Couvert artístico: R$ 18

Mais informações: @casa.baco