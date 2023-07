Quintal da Dona Graça recebe programação com forró pé de serra

Shows acontecem neste sábado (15/07) e domingo (16/07)

Neste fim de semana, o Quintal da Dona Graça, no Park Way, recebe uma programação com o melhor forró pé de serra da capital federal.

No sábado (15/07), a partir das 18h, a atração é Juninho Ferreira, que aposta nos clássicos do estilo musical para animar o público. Já no domingo (16/07), a partir das 16h, é a vez do Trio Balançado subir ao palco e apresentar hits contagiantes, abrilhantando ainda mais a festa.

Além dos shows, o Quintal da Dona Graça oferece barracas de comidas típicas como caldos, canjica, pamonha, milho cozido, pipoca, curau, arroz doce, arroz carreteiro, galinhada, feijão tropeiro e muitos outros quitutes característicos da época.

Os ingressos estão à venda no Sympla, e custam a partir de R$ 70 (crianças entre 5 e 10 anos) e R$ 130 (adultos a partir de 11 anos) em mesas para duas, quatro, seis ou oito pessoas. A entrada dá direito aos shows e comidas. Bebidas são cobradas à parte. Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio. As vagas são limitadas.

Quintal da Dona Graça

Horário: sábados, a partir das 18h; e domingos, a partir das 16h

Endereço: SMPW 4, – conjunto 3, lote 11

Ingressos no Sympla