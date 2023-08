Prudential Concerts 2023 chega a Brasília com show inédito da banda Jota Quest

Apresentação acontece no Ulysses Centro de Convenções em 5 de setembro

O Prudential Concerts está de volta e em sua sexta edição confirma a tradição de promover encontros de grandes nomes da música brasileira com orquestras sinfônicas. Em 2023, o projeto celebra os 25 anos da seguradora Prudential no Brasil e traz uma atração que também comemora bodas de prata de estrada, a banda Jota Quest. Com produção e criação da Novo Traço, depois de estrear em São Paulo, o projeto chega a Brasília no dia 5 de setembro.

Os fãs do quinteto mineiro formado por Rogério Flausino (vocalista), Marco Túlio (guitarrista), Márcio Buzelin (tecladista), Paulinho Fonseca (baterista) e PJ (baixista), que surgiu para o Brasil nos anos 90, podem esperar boas surpresas: “Ficamos muito lisonjeados com o convite para o Prudential Concerts 2023. Trata-se de um evento muito importante e rico para a música brasileira. Ter a oportunidade de apresentar nosso repertório desses 25 anos acompanhado por orquestras sinfônicas país afora é um super presente de aniversário pro Jota Quest, neste ano de grandes celebrações. Esses concertos vão ser uma grande experiência artística pra banda que sempre foi muito elétrica e festiva, mas que agora ganha este importante desafio de emocionar e surpreender o público em um novo formato”, vibra Rogério.

A fusão do pop mineiro com a música orquestral será comandada pela batuta de dois grandes maestros brasileiros: Carlos Prazeres e Eder Paolozzi, que se revezarão nas apresentações. As orquestras vão ser formadas por músicos locais, somando um total de cerca de 200 artistas participantes ao longo de toda a temporada. Esse é o formato desde a primeira edição do Prudential Concerts, com o objetivo de valorizar os músicos regionais de cada cidade visitada pelo projeto.

“O Prudential Concerts é um projeto único e que nos dá muito orgulho, especialmente, neste ano emblemático para Prudential quando completa 25 anos de Brasil. É uma enorme satisfação celebrar a cultura brasileira promovendo encontros de grandes nomes da música popular com orquestras sinfônicas e poder dividir essa experiência especial com nossos clientes, colaboradores, franqueados e parceiros comerciais. Ter a banda Jota Quest conosco, também comemorando 25 anos de estrada, será inesquecível”, afirma Carlos Cortez, vice-presidente de Marketing, Produtos e Digital da Prudential do Brasil.

Para Rafaello Ramundo, sócio-diretor da Novo Traço e curador do projeto, o Prudential Concerts se prepara para entregar mais uma experiência musical exclusiva: “Desde sua primeira edição, nos dedicamos a criar e produzir um projeto musical de extrema qualidade. O Jota Quest se junta a uma dezena de grandes artistas que em outras edições fizeram história em concertos memoráveis. Nos orgulhamos de gerar conexão da marca Prudential com o seu público, e dar aos artistas convidados a possibilidade de surpreender seus fãs”.

Concertos inéditos

Com apresentações únicas e arranjos exclusivos, o Prudential Concerts se consagra por abrir as portas da música clássica para um público diferenciado. Sucesso desde o primeiro concerto, teve ingressos esgotados em todas as suas edições. Em cinco anos de projeto, já foram realizados 23 espetáculos para um público de aproximadamente 25 mil pessoas. Por seus palcos, já passaram artistas como Gilberto Gil, Milton Nascimento, Maria Rita, Michel Teló, Marcos e Belutti e Diogo Nogueira entre outros, para um público de mais de 20 mil pessoas.

Os ingressos custam a partir de R$15,00 (meia). Mais informações sobre ingressos Clique Aqui.

Além de Brasília, o Prudential Concerts 2023 tem concertos confirmados em mais cinco cidades: São Paulo (30/08), Porto Alegre (14/09), Fortaleza (21/09), Rio de Janeiro (21/10), além de um grande show de encerramento, dia 14 de novembro em Belo Horizonte, terra natal do Jota Quest.

Serviço

Prudential Concerts – Brasília

Data: 05 de setembro de 2023

Local: CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES – Setor de Divulgação Cultural – Eixo Monumental

Horário: 20h (a casa abre com 2 horas de antecedência)

Preço: ingressos a partir de 15 reais

Ingressos na Bilheteria Digital: https://www.bilheteriadigital.com/jota25-e-orquestra-sinfonica-prudential-concerts-2023-05-de-setembro