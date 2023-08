“Se eu pego Val Marchiori na rua, eu esfrego a cara dela no asfalto”, desabafou Lumena

A ex-BBB utilizou as suas redes sociais para criticar a socialite por conta dos seus comentários gordofóbicos contra a cantora Jojo Todynho.

Amores, após toda a polêmica envolvendo os comentários gordofóbicos que a empresária e socialite Val Marchiori fez contra a apresentadora e funkeira Jojo Todynho, a influenciadora e ex-BBB Lumena Aleluia, que ficou conhecida por militar demais durante a sua edição do reality show, utilizou os stories do seu instagram para criticar a atitude de Marchiori.

“Não vem dizer que eu estou militando não, isso não é militância, é desabafo! Eu desabafei mesmo,porque não é possível, você acorda e vê um comentário filha da put* dessa piranh* dessa Val Marchiori”, iniciou Lumena.

Continuando, a influenciadora afirma que se encontrar com a socialite, no meio da rua, ela é capaz de partir para a agressão física, esfregando a cara de Marchiori no asfalto.

“Quem é essa ser humana para se meter na vida dos outros, rapaz? Rapaz, eu pego Val no meio da rua, eu esfrego a cara dela no meio do asfalto”, afirmou a ex- BBB.