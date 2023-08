Filme de Júlio Bressane é destaque da programação de quinta-feira (31) do Fronteira Festival

“A longa viagem do ônibus amarelo”, codirigido com Rodrigo Lima, tem duração de sete horas

O trabalho poético e ensaístico de Júlio Bressane, um dos mais inventivos cineastas experimentais brasileiros, toma conta da tarde da programação de quinta-feira (31/8) do Fronteira Festival. “A longa viagem do ônibus amarelo”, com duração de sete horas, foi codirigido com Rodrigo Lima e será exibido às 13 horas no Cine Brasília. O filme faz parte do programa da principal mostra do evento, Cineastas na Fronteira. No total, essa mostra, vai exibir 40 filmes, entre curtas, médias e longas de todo o mundo. Todas as sessões têm entrada franca.

Neste trabalho, Júlio Bressane se volta ao passado, refletindo sobre sua carreira profissional enquanto edita imagens produzidas por ele durante seis décadas em um longo fluxo de consciência. Nesse filme, ele destaca suas questões e obsessões, que se revelam como elementos de sua teoria particular do cinema e da vida. “É a possibilidade de um cineasta narrar-se dentro da própria linguagem sem que seja necessário qualquer limite biográfico ou autobiográfico. Com imagens de dezenas de filmes, associando uma experiência a outra, com registros de bastidores, num trabalho de restauração e preservação com a Cinemateca do MAM e Rodrigo Lima, o montador-preservador, a obra é um épico”, afirma Marcela Borela, uma das diretoras do Fronteira.

O Fronteira estreia no Brasil novos trabalhos de outros artistas estabelecidos, além de Bressane. Como dos cineastas argentinos Claudio Caldini e Pablo Mazzolo, do artista visual e cineasta britânico Ben Rivers, da animadora norte-americana Jodie Mack, da cineasta e ativista iraniana Bani Khoshnoud, da escritora e cineasta canadense Moyra Davey. Nesta quinta-feira, ainda serão exibidos a partir das 21 horas, “O tempo Que Nos Separa” (Parastoo Anoushahpour), “Cabeça de Ouro” (Niina Suominen), “No começo, a Mulher Era o Sol” (Sylvia Schedelbauer) e “Heroínas” (Marina Herrera).

Em 2023, o Fronteira é uma co-produção Júpiter Filmes e Barroca Filmes e realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF). Provocado por um coletivo de programadores, o Fronteira recebeu 1021 inscrições de 47 países diferentes. Assinam a curadoria da refundação do festival no cerrado Ana Flávia Marú, Camilla Margarida, Henrique Borela, Juliane Peixoto, Marcela Borela e Rafael Castanheira Parrode.

Serviço

Programação de quinta-feira do V Fronteira Festival

Quinta-feira, 31/8, a partir das 13h

Cine Brasília, SQS 106, Brasília-DF

Programação no site www.fronteirafestival.com

Instagram: instagram.com/fronteirafestival