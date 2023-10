Palestra aborda impactos socioambientais de projetos de infraestrutura

Voltada para empresários, juristas, jornalistas e demais interessados no tema, palestra conta com presença do ministro Sérgio Kukina, do STJ

Sinais do aquecimento global têm alarmado todo o planeta nos últimos meses. Em meio a esse contexto, e tendo em vista que os sinais do aquecimento são resultados da atividade humana, Brasília receberá uma Masterclass sob o tema “Impactos Socioambientais dos Projetos de Infraestrutura” em 23 de novembro, com o ministro Sérgio Kukina, do Supremo Tribunal de Justiça (STJ). A palestra ocorre na 601 Norte, a partir das 18h30. Interessados devem entrar em contato com os organizadores pelo WhatsApp (41) 99596-9390 até o dia 21 de novembro.

Liderado por um grupo de advogados e professores de Direito, o talk terá como debatedores os advogados e professores Bernardo Strobel Guimarães, professor na PUC-PR e UFPR, e Ingo Wolfgang Sarlet, coordenador da Escola de Direito da PUCRS. A executiva do Instituto Iguá de Sustentabilidade, Talita Caliman, também participa da palestra, com mediação de Luis Henrique Braga Madalena, um dos organizadores do evento.

“O convite para o ministro Kukina se deu pela proximidade dele com a matéria socioambiental, o que oferecerá um ponto de vista do meio jurídico, e a nossa proximidade com os players que atuam no meio da infraestrutura, como Talita, que agregará com as questões sob a perspectiva de quem está do outro lado da bancada”, comenta Luis Madalena.

A ideia da palestra, voltada para empresários, juristas, jornalistas e demais interessados no tema, é falar tanto pela perspectiva dos players do mercado em relação aos impactos dos projetos de infraestrutura no aspecto socioambiental, quanto no ponto de vista da jurisdição.

Serviço:

Master Class – Impactos Socioambientais dos Projetos de Infraestrutura

Data: 23 de novembro, quinta-feira

Horário: coquetel às 18h30, palestra das 19h às 21h

Local: Condomínio ÍON – Auditório – SGAN 601, Mod. H, Sala SE/35- Asa Norte, Brasília/DF

RSVP e mais informações: até 21 de novembro pelo WhatsApp (41) 99596-9390 (vagas limitadas)