Wanessa Camargo se emociona ao falar sobre Dado Dolabella

É o amor! Wanessa Camargo ficou emocionada ao comentar a sua relação com Dado Dolabella. A cantora disse que vive uma relação que é quase um casamento para o casal. Ela ainda detalhou que está “muito comprometida” com o ator e não disse se pretende subir ao altar.

“Não sou casada, mas quase casada. Porque é um relacionamento muito sério, muito comprometido, muito amoroso, muito tudo”, disse emocionada e brincou com a situação ao segurar as lágrimas com a saudade do amado: “Vou chorar de novo”, Wanessa finalizou as declarações sobre seu namoro, que começou nos anos 2000, mas passou por um intervalo de quase 20 anos.

Vale ressaltar que ela terminou o seu casamento com o empresário Marcus Buaiz de 17 anos para viver o amor do passado com Dado.