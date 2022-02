Oficina gratuita de rima improvisada está com inscrições abertas

Nos encontros, Nenzin abordará a riqueza cultural e educacional da batalha improvisada com aulas teóricas e práticas, sempre versando sobre esse importante subgênero do RAP, o freestyle.

A oficina de rima improvisada está com inscrições abertas até o dia 25 de fevereiro e serão ofertadas duas turmas para adolescentes e jovens a partir de 14 anos de idade. As aulas serão mediadas pelo rapper e produtor cultural Nenzin e têm como objetivo dialogar e compartilhar saberes com jovens interessados no tema. A oficina presencial terá oito encontros e participação de MCs renomados, como Biro Ribeiro, Alves e Marinho.

Nos encontros, Nenzin abordará a riqueza cultural e educacional da batalha improvisada com aulas teóricas e práticas, sempre versando sobre esse importante subgênero do RAP, o freestyle. O objetivo da oficina, para o MC, é aproximar o rap de outras manifestações tradicionais de rimas.

“Pretendemos estreitar os laços entre tal manifestação cultural de rua, que é a batalha, com a língua portuguesa e manifestações tradicionais de rima – do trovadorismo aos cordelistas. A riqueza cultural e educacional da batalha improvisada é o foco a ser explorado no curso de improvisação com rima”, explica Nenzin.

SERVIÇO

Turma 1: 07 à 30 de Março (segundas e quartas-feiras)

Turma 2: 08 à 31 de Março (terças e quintas-feiras)

Público-alvo: A partir de 14 anos de idade

Local: Programa Jovem de Expressão, Praça do Cidadão, Ceilândia-DF

As inscrições para oficina poderão ser feitas via Sympla até o dia 25 fevereiro pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/arte-de-rimar—oficina-de-rima/1477773