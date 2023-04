Mostra “Desalinhos e Costuras: arte e loucura” ocupa o Espaço Cultural Renato Russo

A abertura é dia 12 de abril com a exposição “Inventando vôos”

A partir do dia 12 de abril, o Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul) recebe a mostra “Desalinhos e Costuras: arte e loucura” com exposição, oficinas, rodas de conversa, cineclube e performances dos coletivos Cia. Atravessa a Porta, Maluco Voador e Bloco do Rivotrio. A programação é gratuita e aberta a todos os públicos.



De acordo com Yasmin Adorno, idealizadora do evento, “Desalinhos e Costuras: arte e loucura” nasceu a partir de uma proposta dos coletivos que, há quase 10 anos, trabalham na intersecção entre arte e clínica ampliada da saúde mental no Distrito Federal.



“Queremos o estreitamento dos vínculos entre os circuitos de arte e saúde mental; divulgar trabalhos já existentes; promover trocas com coletivos de outros estados; e estimular debates sobre a construção de novas relações com o sofrimento psíquico, favorecendo espaços para a loucura habitar o social, a partir das expressões artísticas”, detalha Yasmin.



Até 14 de maio

A mostra tem início com a exposição “Inventando vôos”, com curadoria de Marília Panitz e Carlos Silva. A programação segue até 14 de maio com oficinas em que os coletivos mostram seus processos criativos; rodas de conversa com profissionais da saúde mental e da arte no DF; e shows, entre outras atividades. No dia 7 de maio, às 15h, acontece a estreia do longa-metragem “Os Capsianos”, da Cia Atravessa a Porta.



“Desalinhos e Costuras: arte e loucura” também é uma maneira de inserir os usuários de serviços de saúde mental em outras redes de troca, favorecendo a integração social e dando maior visibilidade de suas produções culturais. Tudo isso contribui para o enriquecimento da cultura, a partir dos olhares diferenciados das produções em interlocução com a saúde mental”, completa Yasmin Adorno.

“Desalinhos e Costuras: arte e loucura” foi aprovado no Edital FAC Brasília Multicultural I, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec).

Serviço:

Mostra “Desalinhos e Costuras: arte e loucura”

Entrada franca. Classificação indicativa livre.

Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul). De terça a domingo, e feriados, das 10h às 20h.