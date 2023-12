Mezanino promove segunda edição da festa Hiato

Festa terá o retorno dos DJs Nat Valverde (SP) e Bruno Moutinho (SP) e a estreia de Nicoly (BH) na capital

Abraçando uma proposta que reúne house music e diversidade de público, a segunda edição da festa Hiato, label do Mezanino BRB lançada em agosto, será realizada nesta sexta-feira (8). Os DJs Nat Valverde e Bruno Moutinho, de São Paulo-SP, e Nicoly, de Belo Horizonte-MG, são as atrações.

Como destaques da noite, Nat Valverde e Bruno Moutinho retornam à casa com sets de house music diversificados, mas sem perder a essência que os fizeram reconhecidos nacional e internacionalmente, com apresentações nos maiores clubs do Brasil e grandes festivais mundiais de eletrônico. Abrindo a noite, a DJ Nicoly estreia nas pistas de Brasília marcando presença como a primeira artista trans a se apresentar no Mezanino.

Os ingressos para a segunda edição da Hiato estão disponíveis pela Bilheteria Digital, com preços a partir de R$ 70, com taxa, e classificação indicativa de 18 anos.

Serviço:

Festa Hiato

Sexta-feira, 8 de dezembro

A partir das 22h

No Mezanino – Torre de TV de Brasília

Ingressos a partir de R$ 70 na Bilheteria Digital

Censura: 18 anos

Mais informações: @meza.nino / @festa.hiato