Lançado circuito inédito de carnaval Brasília em Folia

Projeto reúne plataformas e blocos que ocupam três quilômetros no coração da cidade

Nesta terça-feira, 16, o Auditório do Museu Nacional da República, em Brasília, foi palco do lançamento do Circuito Brasília em Folia. A iniciativa inovadora promete transformar o carnaval de Brasília em uma experiência única e integrada, reunindo três dos territórios carnavalescos do centro da cidade: o Setor Carnavalesco Sul, o Bloco das Montadas e a Plataforma da Diversidade. O público estimado nos quatro dias de carnaval, de 10 a 13 de fevereiro, é de 400 mil pessoas, de acordo com a Calculadora Cultural. A programação completa do circuito vai ser disponibilizada pelo Instagram do projeto instagram.com/circuitobsbfolia.

Dayse Hansa, coordenadora do circuito e produtora do Carnapati, apresentou o projeto que terá três quilômetros de extensão e a presença de cerca de 30 blocos. “Esse protótipo é um pouco do nosso observar de muitos anos, décadas até, do carnaval em Brasília, mas também do nosso acompanhamento de carnavais de ruas de outras cidades. Vamos tentar experienciar esse desafio que vai ser percorrer uma avenida com carnaval sem grades, onde ambulantes possam trabalhar e serem nossos bares, tenha sustentabilidade, acessibilidade, folia e respeito”, explica Dayse.

Para João Cândido, subsecretário de Difusão de Diversidade Cultural do DF, “esse circuito será muito importante para Brasília. Podemos ter um dos melhores carnavais na história do DF”. Ainda segundo a Calculadora Cultural, criada pela especialista em economia criativa Ana Carla Fonseca, o circuito Brasília em Folia, ao custar R$ 1.245.000,00, trará como resultado econômico positivo mais de R$ 80 milhões. Mais de mil pessoas entre artistas, técnicos e prestadores de serviços serão diretamente contratados, incentivando o desenvolvimento econômico local.

Em 2024, tanto o Bloco das Montadas quanto a Plataforma da Diversidade estarão em novos locais. O primeiro será no gramado da Biblioteca Nacional de Brasília no Eixo Monumental, e o segundo no Eixo Cultural Ibero-americano, ao lado da Torre de TV. O Setor Carnavalesco Sul permanece no Setor Comercial Sul. No caminho percorrido entre os três espaços, haverá dois trios elétricos com blocos que vão arrastar foliões e folionas pelo percurso, além da programação que acontecerá nos três palcos.

Descentralização

Ensaios, apresentações e desfiles de blocos da cidade em diferentes regiões administrativas como Ceilândia, Taguatinga, Jardim Botânico, Cruzeiro e Plano Piloto, também são parte do projeto. Bem como a promoção de campanhas educativas sobre cultura carnavalesca, redução de danos, combate ao assédio, cuidado com a limpeza urbana e dos espaços públicos.

Transparência

O projeto tem fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF, realização da Associação Artística Mapati em parceria com o Instituto No Setor e o Distrito Drag e apoio do coletivo Folia com Respeito e do Instituto Macondo.