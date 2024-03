Jardim de Páscoa no Pontão do Lago Sul

O doce e encantado universo da Páscoa, instalado no Pontão do Lago Sul, estará aberto à visitas até 7 de abril. O espaço conta com a visita ilustre de um dos principais símbolos da data: o Sr. Coelho. O personagem chega ao ponto turístico acompanhado de sua incrível toca e do mágico jardim, coelhinhos e muitas atrações para os pequenos. Ao lado de seus ajudantes, o Sr. Coelho estará disponível para fotos todos os dias, das 15h às 21h, até este domingo (31/3). Do lado de fora, o público encontrará jardins com plantas variadas, tocas com os vizinhos do Sr. Coelho, carrossel, snacks e oficina de ovos de chocolate.

Sr. Coelho e seus ajudantes estará disponível para fotos até este domingo. Crédito: Telmo Ximenes.

Além do cenário, que promete encantar adultos e crianças, uma programação com oficinas e contação de histórias aguardam os pequenos. Equipada com vários ambientes temáticos e instagramáveis – como sala de TV e de jantar, cozinha, lojinha de souvenirs com itens temáticos e lojinha da Bacio di Latte (chocolates, ovos de Páscoa, cremes Bella e doce de leite, velas, difusores, licores, picolés) -, a interativa Toca do Coelho promete transportar toda a família para o mágico mundo do personagem.

Vista da Toca do Coelho, no Pontão do Lago Sul.

Crédito: Telmo Ximenes. Sala da Toca do Coelho. Crédito: Telmo Ximenes.

O acesso à Toca poderá ser mediante consumação nas operações do complexo (o cliente terá direito a um ingresso oferecido como cortesia), pagamento de ingressos ou ingresso combinado com ação social. A cada R$ 100,00 em consumo nos restaurantes do espaço (Aragon, Mormaii Surf Bar, Gran Bier, Sallva, Manzuá, Chard, Fausto & Manoel, Soho, Izzi, Wine Garden, Same Same e Café e um Chêro), o cliente terá direito a um ingresso oferecido como cortesia. O benefício também será oferecido para quem consumir R$ 50,00 nos quiosques (La Paleta, Náutico, Açaí Oakberry, American Cookies, Geleia e Bacio di Latte). O valor é acumulativo na mesma operação e limitado a três ingressos por CPF. A troca será realizada diretamente nas operações. Outra forma de acesso à casa do Sr. Coelho será mediante compra de ingresso na loja de souvenir por R$ 20,00 + doação de um brinquedo novo ou em bom estado de conservação ou R$ 40,00 sem doação.

Oficinas Criativas, no Jardim de Páscoa. Crédito: Telmo Ximenes. Contação de Histórias no Jardim de Páscoa. Crédito: Telmo Ximenes. Diversão garantida no Jardim de Páscoa. Crédito: Telmo Ximenes.

Também estarão presentes no evento o grupo de contação de histórias Matrakaberta, sempre às terças, às 18h, com participação mediante doação de 1kg de alimento não-perecível. Os alimentos e brinquedos serão doados aos moradores da comunidade Santa Luzia, na Estrutural, em parceria com o grupo voluntário Panela Compartilhada da Paróquia Cristo Redentor.

Em edição especial de Páscoa, a Casa de Biscoitos estará recheada de guloseimas, como biscoitos recheados em formato de coelhos e cenouras, balas e pirulitos personalizados, kits para presentear as crianças, algodão doce e muito mais. E para a magia ficar completa, serão oferecidas oficinas de chapéus de coelho, bonequinhos para personalizar e pinturas com tinta, além de oficinas de slime (R$ 50 por criança).

Jardim de Páscoa – Pontão do Lago Sul

Até 7 de abril, no Pontão do Lago Sul (SHIS Ql 10, Lote 1/30 Lago Sul). Horário de atendimento na Toca do Coelho, das 14h às 22h. Informações: (61) 3364-0580.