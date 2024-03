Via Sacra, Páscoa e espetáculos: veja o que fazer no feriado do DF

O Distrito Federal recebe uma programação especial para o feriado de Páscoa neste fim de semana. A 51ª edição da Via Sacra de Planaltina, nesta sexta-feira (29), espera receber cerca de 150 mil fiéis. A agenda também conta com vários espetáculos, além de programação para a criançada como caças aos ovos, e a peça “A Fantástica Fábrica de Chocolate”. Confira a lista completa.

Via Sacra em Planaltina

No Morro da Capelinha, em Planaltina, são esperadas 150 mil pessoas. A encenação da Via Crucis começa às 14h30. A procissão reproduz o que seria o caminho de Jesus ao percorrer o calvário, até o local da crucificação.

Para quem quiser ver a programação completa das encenações da Via Sacra pelo Distrito Federal pode entrar no site da Arquidiocese de Brasília.

Via Sacra Planaltina

Local: Morro da Capelinha

Horário: A partir das 14h30

Entrada gratuita

Foto: Agência Brasília

Páscoa para a criançada

Encontro com Sr. Coelho

Para a criançada que quiser conhecer o Coelho da Páscoa de pertinho, pode ir ao Taguatinga Shopping neste fim de semana, no sábado (30), o local vai receber os pequenos em quatro sessões: às 10h, às 14h, às 16h e às 19h; já no domingo tem programação às 14h, às 16h e às 18h. Em todos os horários, as crianças poderão brincar com o orelhudo. A entrada é gratuita, mediante retirada de ingressos online.

Parque do Coelho

O espaço temático com piscina de bolinhas, brinquedos infláveis, escorregador gigante e a casa do Coelho da Páscoa fica na praça de eventos do JK Shopping até o final de abril. Para brincar no local por 30 minutos, o valor é de R$ 35 por criança, de 3 a 11 anos. A programação funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h; e domingo, das 12h às 20h.

Páscoa no Park

E para finalizar, o coelhinho da Páscoa também vai aparecer no Park Shopping nesta sexta (29), sábado (30) e domingo (31), sempre das 12h às 20h. Além de fazer um registro com ele, as crianças podem curtir as oficinas de pintura de orelhinhas e de cupcakes, que custam R$ 10 reais, e estão à venda no aplicativo Muti.

Foto: Divulgação

Teatro da CAIXA Cultural recebe Paulinho Moska com orquestra

Uma fusão musical promete encantar os brasilienses nos dias 30 e 31 de março, quando o cantor e compositor carioca Paulinho Moska se apresenta junto à Orquestra à Base de Cordas, no Teatro da CAIXA Cultural Brasília. O show já foi apresentado no Rio de Janeiro, Curitiba e Antonina, no litoral do Paraná.

A Orquestra à Base de Cordas é mantida pela Prefeitura de Curitiba através da Fundação Cultural de Curitiba e do Instituto Curitiba de Arte e Cultura, e foi criada por Roberto Gnattali em 1998. Já Paulinho Moska, é conhecido pelas trilhas sonoras que emplacou nas novelas da TV Globo.

Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 15 no site bilheteria cultural ou no próprio teatro.

Orquestra à Base de Cordas & Paulinho Moska

Local: CAIXA Cultural Brasília

Endereço: SBS Quadra 4 Lotes 3/4

Datas: dias 30 e 31 de março de 2024 Horários: sábado, às 20h, e domingo, às 19h Ingressos: R$ 15 (meia para clientes CAIXA e casos previstos em lei) e R$ 30 (inteira) Vendas na bilheteria do teatro e no site bilheteria cultural

Foto: Divulgação

3ª Edição do Festival de Fotojornalismo de Brasília

O projeto FOTO BSB – Festival de Fotojornalismo de Brasília é o primeiro festival dedicado exclusivamente ao fotojornalismo no Brasil. As duas primeiras edições, em 2020 e 2022, ocorreram em formato totalmente online e alcançaram números expressivos nas redes sociais com discussões qualificadas conduzidas por renomados profissionais do fotojornalismo nacional e internacional.

A terceira edição busca dar continuidade às discussões fundamentais no campo do fotojornalismo ao promover debates significativos.

A programação aborda diversas temáticas de forma híbrida, em uma combinação de eventos presenciais e online, totalmente gratuitos.

III Festival de Fotojornalismo de Brasília Data: De 25 de Março a 31 de Maio de 2024 Informações:

Facebook: @festivalfotobsb

Instagram: @festivalfotobsb

Foto: Divulgação

2ª Mostra “Mulheres Mágicas – Reinvenções da bruxa no cinema”

A nova edição do bem-sucedido projeto que investiga como a figura da bruxa foi construída ao longo da história nas telonas retorna à capital. No CCBB, ‘Mulheres Mágicas: Reinvenções da Bruxa no Cinema’ fica disponível entre os dias 26 de março e 21 de abril.

A curadoria de Carla Italiano, Juliana Gusman e Tatiana Mitre mergulha nessa personagem tão popular e complexa com filmes de várias épocas, países e modos de realização. São diferentes formas de representação dos corpos e saberes femininos em imagem.

A programação vai exibir 27 filmes de diferentes períodos e gêneros, entre ficção, documentário, experimental e performance. São títulos da Alemanha, França, Japão, México, Nigéria, Reino Unido, Rússia, Estados Unidos, Brasil e outros.

Confira a programação diária completa no site do CCBB.

Foto: Divulgação

CCBB Brasília apresenta nova montagem da peça Fim de Partida

O Teatro do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em Brasília será palco da estreia da peça ‘Fim de Partida’, baseada no texto do dramaturgo Samuel Beckett. O espetáculo estreia dia 28 de março, e fica em cartaz até 21 de abril, com sessões de sexta a segunda-feira, sempre às 19h.

A peça conta com a direção de Eid Ribeiro, um dos mais relevantes artistas do teatro brasileiro. O diretor ao revisitar ‘Fim de Partida’, traz uma nova abordagem à obra, desta vez tendo como protagonistas dois palhaços da Trupe Garnizé: Francisco Dornellas e seu filho Victor. Completam o elenco, em participações especiais, João Santos e Marina Viana.

Fim de Partida

Local: Teatro do Centro Cultural Banco do Brasil Brasília

Temporada: de 28 de março a 21 de abril de 2024

Horários: de sexta-feira a segunda-feira, sempre às 19h

Ingresso: R$ 30 (inteira), e R$ 15 (meia para estudantes, professores, profissionais da saúde, pessoa com deficiência (e acompanhante, quando indispensável para locomoção), adultos maiores de 60 anos e clientes BB)

Vendas no site www.bb.com.br/cultura e na bilheteria física do CCBB Brasília, a partir de 23 de março

Foto: Divulgação

Espetáculo: “A Fantástica Fábrica de Chocolate”

O Teatro Brasília Shopping recebe o espetáculo ‘A Fantástica Fábrica de Chocolate’. As apresentações acontecem nos dias 23, 24, 30 e 31 de março. Confira!

A atmosfera doce da Páscoa também marcará presença no Teatro Brasília Shopping. Nos dias 23, 24, 30 e 31 de março, às 16h, o palco será cenário para o espetáculo infantil A Fantástica Fábrica de Chocolate, apresentado pela Cia Néia e Nando.

Inspirada no clássico conto de Roald Dahl, a peça narra a história do jovem Charlie Bucket e seu avô Joe, que ganham um concurso mundial da Wonka Chocolates, juntamente com outras crianças.

Os ingressos para conferir a peça podem ser adquiridos na bilheteria do local a partir das 15h; a inteira custa R$60 e a meia-entrada R$30, estendida para quem doar 1 kg de alimento não perecível.

A Fantástica Fábrica de Chocolate

Data: 23, 24, 30 e 31 de Março de 2024

Horário: 16h

Local: Teatro Brasília Shopping

Entrada: Bilheteria local

Classificação: Livre

Foto: Divulgação

Espetáculo: “Perdoa-me: Pesadelo Show”

Após sucesso de público com o espetáculo autoral “Novelão”, a Cia. Novos Candangos retorna ao palco de Brasília com a peça “Perdoa-me: Pesadelo Show”. O espetáculo, que conta com nove atores em cena, mescla elementos artísticos da cultura pop e das tragédias cariocas rodrigueanas com o musical de terror e comédia “Rocky Horror Picture Show”, além de referências ao icônico seriado mexicano “Chapolin”.

“Perdoa-me: Pesadelo Show” estará em cartaz nos dias 28, 29, 30 e 31 de março. De quinta-feira a sábado às 20h e no domingo às 19h, no Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul). Ingressos a partir de R$ 20, no site da Sympla.

“Perdoa-me: Pesadelo Show”

Data: 28, 29, 30 e 31 de Março de 2024, Quinta, Sexta, Sábado e Domingo

Horário: De Quinta a Sábado às 20h, Domingo às 19h

Local: Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul). Ingressos: Disponíveis no site da Sympla