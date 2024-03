Páscoa: celebração à mesa

Com Fernando Viana, especial para o JBr



A gastronomia é a celebração da vida à mesa! Já repararam como sempre temos bons motivos para partilhar comidas deliciosas entre familiares e amigos em ocasiões festivas? Esse costume – que permeia diferentes culturas – é mais que, simplesmente, alimentar o corpo; também nutre a alma, cultiva memórias e fortalece laços emocionais. E no domingo de Páscoa não poderia ser diferente. Afinal, para muitos – e não somente os cristãos –, a data tem significados de libertação, renovação espiritual, esperança e celebração da vida. Por isso, preparamos um roteiro com sugestões de menus especiais. Para aqueles que observaram o jejum da quaresma no quesito alimentar, eis aqui um bom motivo para quebrá-lo com louvor.





Cantucci Osteria

Crédito: divulgação

O chef Rodrigo Melo criou um cardápio exclusivo para a celebração, com sugestões de entrada, prato principal e sobremesa. Para começar, o Ravioloni Merluzzo, creme de bacalhau com alho-poró e gema de ovo, acompanhado de manteiga de ervas, a R$ 49 (individual). Para o principal, Bacalhau Confit, lombo de bacalhau confitado com pimentões vermelhos e cebolas, pimenta-do-reino, alho, louro, ervas frescas e azeitonas. Guarnecido de arroz cremoso ao açafrão e brócolis tostados, o prato sai a R$ 94 (individual). O Cannoli (creme, chocolate com castanhas e calda de chocolate), é a dica para finalizar e sai a R$ 28 (individual).

CLN 403, Bl. E, Lj. 3, Asa Norte; (61) 3328-5242. Av. das Araucárias, 635, Águas Claras; (61) 99636-9684.





Dom Manju

Crédito: divulgação

Com duas unidades, uma no Gama e outra em Ceilândia, o restaurante é reconhecido por oferecer alta gastronomia fora do circuito de bares e restaurantes de Brasília. Então, sim, vale a pena conferir. A dica para entrada é o croquete de costelinha suína, a R$ 49,90. Para principal, aposte na Lagosta do Chef, acompanhada de arroz cremoso, alho-poró e temperos especiais, a R$ 179,90 (para duas pessoas).

Setor M, QNM 3, Via Leste, Ceilândia Sul; Telefone: (61) 3376-4532. Setor Central, Centro Comercial Container, Box 22; (61) 3254-7831.





Don Romano

A casa oferecerá uma opção especial neste domingo de Páscoa (31/3): Ossobuco de Brasília, um prato que faz parte da tradição culinária da cidade desde 1988. A iguaria é preparada com carne marinada por mais de 72 horas, cozida em forno a lenha e finalizada no forno, resultando em uma carne suculenta e incrivelmente macia. Acompanhado pelo clássico fettuccine de massa fresca e artesanal, o prato custa R$ 195 (serve de duas a três pessoas).

SHIS QI 11, Lago Sul; (61) 3248-0078. CLN 209, Bl.D, Lj. 59, Asa Norte; (61) 3546-1871.





Gran Bier

Localizado no Pontão do Lago Sul, a casa também elaborou um menu especial: meia porção de bolinho de bacalhau, a R$47 (6 un), na entrada; e capeletti de bacalhau ao molho de queijos com caviar e azeitonas pretas, a R$ 69 (individual), para a refeição principal.

SHIS Ql 10, Lote 1/30, Pontão do Lago Sul; (61) 3364-0580.





Jamie Oliver Kitchen

Salmão Ponzu. Crédito: Divulgação

Com um menu recheado de boas opções, para este domingo de Páscoa, as sugestões são: Ceviche Cítrico (peixe do dia em fatias finas, leite de tigre ao estilo peruano, pimentões grelhados na chama e pimenta fresca), para entrada, a R$ 33 (individual). Para o prato principal, o delicioso Salmão Ponzu com vagem francesa ao perfume de alho, pepino grelhado, wasabi, cebolinhas e gergelim, a R$ 92 (individual).

Venâncio Shopping (SCS Qd. 8, Bl. B 60, Lj. 29 a 33; (61) 3710-3939.





Oito Gastrobar

Crédito: reprodução do Instagram

Em Sobradinho, o Oito Gastrobar é uma ótima pedida para quem prefere um clima mais descontraído. Para entradas, apostem nas tulipinhas de frango, a R$ 32,88. Já para fazer jus ao almoço de Páscoa, a dica é o Camarão Gourmet, arroz cremoso com abóbora e camarão grelhado, ao delicioso molho béchamel, batata palha artesanal e muito queijo gratinado, a R$ 128 (para até três pessoas).

Qd. 8, Lt. A, Lj. 11/12, Sobradinho; (61) 99842-8065.





Sagres

Crédido: Divulgação

O tradicional restaurante português é um excelente pedido para o almoço de domingo. Uma opção para as entradas são as deliciosas conchinhas recheadas com camarão, a R$ 19,80. Para o principal a casa aposta no clássico Bacalhau Tia Gina (bacalhau em postas, batatinhas com casca, cebolas, pimentões assados no forno, ovo cozido e azeitonas pretas), a R$ 330 (para duas pessoas).

SCLN 316, Bl. E, Lj. 24 e 28, Asa Norte; (61) 3347-2234.





Taypá Sabores Del Peru

No menu assinado pelo premiado chef Marco Espinoza, há duas criações exclusivas para a data: Camarão Pistola na Brasa, com molho de pimenta amarela e ravióli de palmito, a R$ 135 (individual) e Peixe Entero (com molho de nikkei de mix de cogumelos e arroz ao wok com vegetais), a R$ 235,00 (para até três pessoas).

SHIS QI 17, Comercial, Bloco G, Lj. 208/210 – Fashion Park – Lago Sul; (61) 3248-0403.