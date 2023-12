Innova Summit divulga novidades da edição 2024 em Brasília

Com o tema Inclusão 5.0, evento promete movimentar os principais players de empreendedorismo, inovação e tecnologia do país

Anota aí! O Innova Summit 2024, uma das maiores conferências de inovação e geração de negócios da América Latina, já tem local e data marcados: 12, 13 e 14 de junho de 2024 no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (14) durante cerimônia para convidados na Hípica Hall, na capital federal. A expectativa é alcançar 30 mil pessoas, reunir 150 startups, 40 mil leads qualificados e gerar R$ 150 milhões em negócios.

“Com o tema Inclusão 5.0 – Um Mundo Novo para Todos, a 4ª edição do Innova Summit oferecerá uma experiência inovadora e lúdica, novamente com entrada gratuita”, garante Eduardo Moreira, presidente do Instituto Conecta Brasil, que lidera a iniciativa. O evento trará uma jornada temática baseada nos pilares: Inovação ágil (transformando ideias em resultados), Empreendedorismo disruptivo (construindo o futuro dos negócios), Sustentabilidade 360º (ações ESG de impacto real), Geração de negócios (oportunidades para investidores e startups) e Diversidade inclusiva (tecnologias para um mundo socialmente responsável).

Presente no lançamento, o Secretário de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal, Leonardo Reisman, reforçou o quão robusto se tornou o Innova Summit: “Passou a ser uma âncora que movimenta o ecossistema. Grandes personalidades, digital influencers e comunidades se formam a partir dessas iniciativas, que também movimentam a economia criativa e criam uma convergência para posicionar Brasília como hub de inovação no Brasil e na América Latina”.

Programação

A programação, que estará disponível no aplicativo oficial Innova App, terá painéis, palestras e talk shows com grandes nomes do mercado, para compartilhar suas trajetórias, desafios e aprendizados. Já na Casa-Conexão, que será posicionada no centro do evento, realizará networking e rodadas de negócios. O Palco Pitch será dedicado a apresentações de startups selecionadas e o Innova Hub a sessões de mentoria e consultoria. O InnovaXperience receberá experiências inovadoras, enquanto no InnovaClub acontecerão networks descontraídos e happy hours.

Innova Summit 2023

O Innova Summit se consolidou como um dos maiores eventos latino-americanos de inovação, empreendedorismo e geração de negócios. Contribui com ecossistema por meio de parcerias estratégicas entre profissionais, negócios e inteligências. Entre os ícones que já subiram aos palcos, estão Joel Jota, Leandro Karnal, Thiago Nigro, Camila Farani, Pablo Marçal e Flávio Augusto. A edição 2023 alcançou um público de 30 mil pessoas, com a participação de 140 startups e 170 palestrantes. Foram mais de 500 marcas envolvidas e R$ 100 milhões em geração de negócios.

Mais informações em: https://innovasummit.com.br