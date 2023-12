Lucas e Orelha lançam 4ª edição do ‘Virou Pagode’

EP já está disponível em todas as plataformas digitais

“Virou Pagode” é um daqueles projetos que surge de maneira despretensiosa nas redes sociais, e, quando você menos espera, já está bombando em todos os lugares. Quando lá atrás a dupla Lucas e Orelha resolveu transformar sucessos de diferentes estilos, em pagode, eles de maneira autêntica tornaram o que já era bom, em irresistível. E é com essa mesma pegada que eles lançam agora o EP da 4ª edição, disponível, em todos os tocadores musicais, nesta sexta-feira (15), com a versão audiovisual no YouTube.

Como toda nova edição conta com uma participação especial, desta vez eles convidaram o grupo Presença para reforçar o time. “Estamos super animados com a retomada do projeto, porque ele é a cara do verão. Vamos deixar a nostalgia de lado, e fazer o povo dançar ao som do nosso swing pagodeiro. Então aguardem, porque vem muita coisa boa pela frente. Vocês vão ver Lucas e Orelha em todos os lugares.”, disse Lucas.

O EP, lançado pela gravadora Mousik, conta com três faixas: duas regravações e uma inédita. “Se Ela Dança Eu Danço” é uma releitura da música do MC Leozinho; “Cerol na Mão”, regravação da canção do Bonde do Tigrão; e “Marquinha de Fita” é a inédita, de autoria da dupla. As três edições anteriores somaram juntas mais de 5 milhões de streams, no Spotify e no Youtube, e contaram com a participação de PK, Kamisa 10, Pixote e Vitin.

“Está chegando a música ‘Marquinha de Fita’. Cara, não dá pra falar de ‘Marquinha de Fita’, sem falar da mulher que mora em comunidade, e da mulher preta. Faz parte da rotina dessas meninas fazer marquinha de fita na sexta e no sábado, pra passar o final de semana daquele jeito. Essa música vem pra representar essa galera que simpatiza com esta prática, e que faz. Verão tá aí, marquinha de fita fica em alta. Tem gente que faz pro amor, pro marido, pro namorado, e agora elas têm uma música pra chamar de sua.”, finalizou Orelha.

A dupla é originária da Bahia e ganhou projeção nacional após vencer, em 2015, o reality musical “SuperStar”, na Rede Globo. De lá pra cá já percorreram uma longa estrada, chegando a fazer parcerias com grandes nomes do mundo da música, como Belo, Mumuzinho, Thiaguinho e Ferrugem.