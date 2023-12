Gabi Luthai abriu o coração sobre luto gestacional após a perda de um dos gêmeos

A cantora está grávida do primeiro filho, que inicialmente seriam gêmeos, fruto do casamento com Teo Teló.

Genteeeee, a Gabi Luthai fez um senhor desabafo após a perda de um dos bebês, que inicialmente seriam gêmeos e também falou sobre a descoberta da gravidez. “Senti um misto de felicidade e medo, porque a gestação gemelar costuma ser mais complexa. Mas me deu um ânimo para seguir no repouso que já estava fazendo há 15 dias”, disse ela, em entrevista à revista Quem,, onde descreveu como reagiu à notícia do aborto espontâneo sofrido. “Na hora da notícia, reagi bem, não sei como, mas dias depois a ficha caiu. Começaram a aparecer vídeos de gêmeos para mim e eu senti a perda de fato. É bem estranho isso de sentir falta de algo que você não viu, não tocou, mas dói igual”, avaliou Gabi Luthai. A artista contou que têm se submetido a sessões de terapia, visto que possui diagnóstico de depressão.

“Precisei começar a medicação, autorizada e recomendada pela médica, pois minha instabilidade emocional estava sendo muito prejudicial ao meu dia a dia e à minha relação com a gravidez”, contou.