Galpão 17 recebe a Oktoberfest Brasília 2022

Evento contará com 15 cervejarias, culinária típica alemã e bandas de pop rock

A Oktoberfest Brasília está de volta! De sexta (21) a domingo (23), o Galpão 17, no SIA, recebe a segunda edição do evento na capital federal, realizada pela casa de cultura cervejeira House of Beer.

Estão confirmadas 15 cervejarias diferentes. São elas:

Erdinger

Stadt

Rodada

Lagunitas

Estória

Black Train

Bezy

Biomma

Biela

Jaime

Cruls

Máfia

Corina

Bastards

Cervejaria surpresa

O evento disponibiliza ainda gastronomia típica alemã e música ao vivo com bandas de pop rock. Confira a programação musical:

Sexta-feira (21): Liebe (Irish Pop), Heat (Pop Rock)

Sábado (22): DJ Fábio Neves, Bardow (Rock Nórdico), DFellas (Pop Rock) e atração surpresa

Domingo (23): – DJ Fabio Neves, Rockit (Pop Rock), Makinamara (Pop Rock)

Serviço

Oktoberfest Brasília 2022

Local: Galpão 17, SIA, Guará-DF

Datas: de sexta (21) a domingo (23)

Horários: sexta e sábado, de 12h a 0h | domingo, de 12h às 22h

Realização: House of Beer