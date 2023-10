“Gabunsa”: Bruno Be fará festa em formato inédito no Mezanino da Torre de TV

Celebrando o aniversário do artista, no fim deste mês, o evento terá um formato que Brasília nunca viu, inspirado no conceito de festa do pijama

O Mezanino da Torre de TV está prestes a virar um quarto de festa do pijama repleto de experiências inesquecíveis com um dos eventos mais aguardados na agenda da casa. O renomado DJ e produtor musical brasileiro Bruno Be escolheu o espaço para celebrar seu aniversário, no dia 27 de outubro. Intitulado “Gabunsa – A Festa do Pijama – Bruno Be”, o evento promete uma noite de muita diversão e música eletrônica, diferente de todas as festas que o Mezanino já recebeu.

Conhecido pelas apresentações cativantes e um estilo musical único, Bruno Be é uma das figuras mais icônicas na cena da música eletrônica brasileira, conhecido pela versatilidade e a criatividade dos sets e produções. Desde o início da carreira, em 2004, ele conquistou uma legião de fãs e se apresentou nos principais festivais e clubes do país, incluindo o Rock in Rio, Lollapalooza, Green Valley e Laroc.

O artista é o criador do estilo “Deep Sexual”, apelidado carinhosamente por seus seguidores. Entre faixas autorais e remixes, transformou sucessos como “Say My Name”, “Osama”, “Terrified”, “Sleepwalking”, “Soldiers”, “Friday Night” e “Human” em verdadeiros hinos da música eletrônica brasileira.

Serviço:

Gabunsa by Bruno Be

Local: Mezanino BRB, Torre de TV (andar R), Eixo Monumental, Brasília

Data: 27 de outubro, sexta-feira, a partir das 23h30

Ingressos a partir de R$ 120 na Bilheteria Digital: https://www.bilheteriadigital.com/gabunsa-by-bruno-be-27-de-outubro

Mais informações: @meza.nino

Classificação indicativa: 18 anos