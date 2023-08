Fundadora do 55lab.co dá palestra sobre o mercado de cannabis

Palestra será realizada no 365Coworking, na 705 Norte, com entrada gratuita

A especialista em estratégia e desenvolvimento de negócios Juliana Guimarães, fundadora do laboratório 55lab.co, dará palestra em Brasília, na próxima sexta-feira (21), sobre o mercado de cannabis no país. A empresária deve abordar tendências e oportunidades sobre o tema.

A palestra será realizada no 365Coworking, na 705 Norte, com entrada gratuita. O coworking oferecerá ainda um open caipirinha por R$ 30, das 18h30 às 21h.

Juliana Guimarães é a fundadora do 55Lab.co, laboratório de negócios pioneiro na pré-aceleração de empreendimentos relacionados ao estilo de vida canábico no Brasil. Ela é também co-fundadora do ODispensário, primeiro dispensário de cannabis do país, localizado na 102 Norte.

Serviço:

Palestra com Juliana Guimarães, do 55lab.co e do ODispensário

Sexta-feira, 11 de agosto de 2023

A partir das 17h

365 Coworking – 705 Norte, bloco D, loja 07

Entrada gratuita

Mais informações: @365.coworking