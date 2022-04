Festival abre oportunidade para artistas do Hip Hop do Distrito Federal e Entorno

O Projeto Plano (In)Verso promoverá batalhas competitivas e seleção para grande evento com premiação na Praça dos Aposentados

Artistas do Distrito Federal (DF) – e de todo o Brasil – sofrem com a exclusão dentro do circuito comercial de grandes apresentações culturais. A falta de espaços para se exporem somada ao agravamento da pandemia da COVID-19 deixaram muitos no ostracismo, sem condições para apresentar suas artes.

Foi pensando nisso, que os artistas e produtores brasilienses Tiago Santos TG e Jefferson Leão resolveram criar o Festival Plano (in)Verso. Um evento democrático com o foco direcionado para a turma da Arte Urbana que, agora, com o patrocínio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal por meio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC-DF), abrirá a oportunidade para a turma do Hip Hop das regiões administrativas do DF voltarem aos palcos e concorrem a prêmios.

E quem quiser participar, as seletivas gratuitas já começaram. Elas serão realizadas no Paranoá, São Sebastião, Planaltina, Sobradinho, Samambaia, Santa Maria, Ceilândia e Recanto das Emas neste mês de Abril de 2022.

Após o crivo de seleção dos batalhadores, mulheres e homens terão o mesmo percentual de vagas – os finalistas irão se apresentar em grande evento (Festival) que será realizado na Praça dos Aposentados, no Setor de Diversões Sul, nos dias 28 e 29 de maio, a partir das 16h. No dia 28 a batalha será feminina. Já no dia 29, masculina. Gratuito. Livre para todos os públicos.

E os selecionados nesta etapa prévia, além de se apresentarem no Festival e poderem mostrar os seus talentos e potencial ao público vão poder concorrer, no grande dia, a premiações em dinheiro e troféus que contemplarão os primeiros três vencedores de cada categoria: Os primeiros colocados ganharão R$ 2000, segundo, R$ 1000 e os terceiros receberão R$ 500.

“A proposta visa valorizar a cultura Hip Hop como ferramenta propulsora de inclusão social, de modo a abrir espaço para artistas do DF e RIDE (Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno), difundindo o Rap como arte urbana e uma forma de dar voz aos artistas da periferia de Brasília, contribuindo para o fortalecimento da cultura do DF e arredores”, destacam os idealizadores Tiago Santos TG e Jefferson Leão.

Batalhas – Cada batalha, em cada uma destas regiões, terá a cota para oito participantes irem para o show e batalha final no Setor de Diversões Sul. Serão quatro selecionados dentro das batalhas femininas e quatro dentro das batalhas masculinas. No total, serão 64 selecionados (32 mulheres e 32 homens) que serão convocados para o Festival. Os representantes de cada batalha deverão enviar os nomes dos selecionados para a produção do festival “Plano (In)Verso” para que sejam inseridos no chaveamento do evento.

Plano (In) Verso

O modelo das batalhas de rima do festival “Plano (In)Verso” foi inspirado na “Batalha do Conhecimento”, que surgiu no Rio de Janeiro/RJ e acontece regularmente desde janeiro de 2014, onde o público sugere o tema a ser batalhado. Dentro deste modelo que serviu de inspiração, a escolha é sempre feita pelo público, de maneira a aproximar plateia/artistas.

Regras: Não serão aceitas no festival as apresentações que ferem os direitos humanos.

Assim, serão vetados a incitação a qualquer tipo de violência motivada por questões de raça, etnia, gênero, credo, condição física, origem geográfica ou socioeconômica e a explicitação de qualquer forma de discurso de ódio voltado contra grupos sociais específicos, caso sim, o(a) participante poderá ser penalizado(a), podendo até ser desclassificado(a).

O projeto pretende alcançar um público socioeconomicamente diversificado, heterogêneo, com perfil eclético, além dos que se identificam com a linguagem do Hip Hop, moradores de Brasília/DF e demais interessados, com classificação indicativa Livre.

Calendário das Seletivas:

26 de abril (terça feira)

Batalha do SK8 –

São Sebastião

Responsável: O´hara

Whatsapp: wa.me/556199360683

29 de abril (sexta feira)

Guerra do Flow

Planaltina

Responsável: Matheus “Balota”

Whatsapp: wa.me/5561992056225

03 de maio (terça feira)

Batalha da Ideia –

Ceilândia

Responsável: Fugazzi

Whatsapp: wa.me/5561983146864

04 de maio (quarta feira)

Batalha do Recanto –

Recanto das Emas

Responsável:Enrique “Hate”

Whatsapp: wa.me/5561995206309

06 de maio (sexta feira)

Batalha do metrô –

Samambaia

Responsável: Rafael

Whatsapp: wa.me/5561985592277

13 de maio (sexta feira)

Batalha do PRN –

Paranoá

Responsável: João Vitor

Whatsapp: wa.me/5561992177578

19 de Maio (quinta feira)

Batalha da PR –

Sobradinho

Responsável: Spock

Whatsapp: wa.me/5561995947084

21 de maio (sábado)

Batalha da Santinha –

Santa Maria

Responsável: Christiano

Whatsapp: wa.me/5561992563583

Serviço

Festival abre oportunidade para artistas do Hip Hop do Distrito Federal e Entorno

Seletivas em abril de 2022

Evento: 28 e 29 de maio

Local: Praça dos Aposentados, no Setor de Diversões Sul

Horário: A partir das 16h

Gratuito

Livre para todos os públicos