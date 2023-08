Favela Sounds espera 50 mil pessoas na edição deste ano

MC Luanna, Lia Clark e Mu540 estão entre os destaques do primeiro bloco da programação gratuita de shows dos dias 1o e 2 de setembro. Vem mais aí!

A caminho de sua sétima edição, Favela Sounds já consolidou-se como o maior festival de cultura periférica do país. Ano após ano, o evento conclama jovens de periferias de todo o Distrito Federal para ocupar o centro e projetar suas identidades e expressões, ganhando multidões cada vez maiores. Entre 28 de agosto e 2 de setembro, a programação de shows, oficinas e debates ocupa mais uma vez o Museu Nacional e diversas RAs com atividades gratuitas pensadas para estimular a inclusão produtiva da juventude da favela e provocar encontros entre diferentes gerações e regiões periféricas do Brasil.

Sua etapa mais conhecida, O Baile, acontece nos dias 1o e 2 de setembro no Museu Nacional. Artistas de diferentes estilos musicais, representantes de comunidades periféricas de norte a sul, se reúnem para fazer ecoar as vozes e beats que apontam para o futuro da música brasileira. Favela Sounds é o palco do funk e do rap em suas variadas vertentes, do samba e do reggae, do afrobeat e do tecnobrega; é o palco das expressões legitimamente periféricas do Brasil. Na sétima edição, a programação é pautada pela predominância e o protagonismo de artistas mulheres.

Do rap e trap, as apostas de futuro como MC Luanna, Hate RCT e Margaridas. No funk, diferentes gerações do gênero se encontram no palco, como DJs Mu540 (leia-se Muzão) e Barbie Plussize. O pop também vem bem representado pela paulistana Lia Clark, assim como o afrobeat, presente nos sets das/os DJs Vane Marques, UMiranda, e Cxxju.

Na próxima semana, o festival anunciará o segundo bloco do lineup.

A vasta presença de artistas do DF na programação faz parte de um projeto novo do festival, que amplia conexões entre artistas periféricos locais e outras cidades e países. Para a programação d’O Baile, o evento providencia ônibus gratuitos indo e vindo de 10 bairros periféricos do DF rumo ao Museu Nacional. Se ligue na abertura das inscrições!

Serviço

Favela Sounds 2023

Data: 28 de agosto a 2 de setembro de 2023

Local: Museu Nacional da República + RAs

Entrada franca mediante retirada de ingressos no Sympla, pelo link.

Links úteis: favelasounds.com.br/links

Redes sociais: @favelasounds