Steel Panther confirma show no Brasil

Os anos 80 voltaram com tudo. E para curtir ainda mais esta vibe retrô, a Mercury Concerts traz para o Brasil o metal bem humorado dos californianos do Steel Panther, que fará apresentação única na Audio, na capital paulista, em 19 de outubro.

A pré-venda exclusiva para os membros do fã-clube do Steel Panther será online, dia 14 de agosto entre 10h e 22h; e no dia 15 de agosto, às 13h, abrirá a venda geral na Ticket 360.

A banda surgiu em Los Angeles, no início de 2000, primeiro com o nome Metal Skool e mudando para Steel Panther em seguida. As músicas trazem letras sátiras temperadas com glam rock dos anos 1980, linhas de guitarra e vocal bem características, com um instrumental perfeito. E cada um dos membros da banda criou seu próprio personagem, com um visual bem exagerado, cabelos/perucas esvoaçantes, bandana, leggings e maquiagem, para promover uma verdadeira catarse no palco.

Michael Starr (volca), Satchel (guitarra), Stix Zadinia (batera) e Spyder (baixo) têm continuamente levantado a bandeira do heavy metal mais alto do que qualquer um neste século. No começo deste ano, por exemplo, se apresentaram no programa da NBC, “American Got Talent”, onde tocaram “Eyes of the Panther”, surpreendendo a todos e fazendo muita bagunça. E em fevereiro, a banda iniciou a turnê do lançamento do mais recente trabalho On The Prowl.

Sobre o show, Stix tem a resposta na ponta da língua: “Não há experiência melhor do que um show de Heavy Metal. É sexy, catártico, divertido, ridículo e exagerado, tudo ao mesmo tempo. E se você for a um show do Steel Panther, poderá ser um freakazoid dos anos 80 por 90 minutos sem se preocupar com julgamentos. E nós não vamos parar até cairmos mortos no palco.”

“Te dou um milhão de dólares se você encontrar uma banda que se diverte mais do que nós. Porém, eu serei o juiz de sua resposta”, brinca Spyder. “Posso viver o sonho de tocar junto com os meus amigos de 25 anos de convivência”, acrescenta o baixista, que entrou na banda durante a pandemia.

Mais informações:

Site oficial: https://mercuryconcerts.com/