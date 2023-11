Expo Impacto 2023 aborda transformação social e ambiental através da inovação tecnológica

Gratuito, o projeto acontecerá em Brasília, de 8 a 11 de novembro, com palestras, oficinas, apresentações infanto-juvenis e muito mais

No coração do Distrito Federal, profissionais, empreendedores, pesquisadores e entusiastas das áreas de ciência, tecnologia, sustentabilidade e GovTech se reunirão de 8 a 11 de novembro para a Expo Impacto 2023. O evento, que tem como propósito fomentar discussões construtivas sobre a transformação social e ambiental através da inovação tecnológica e científica, trará uma série de atividades para promover soluções inovadoras, práticas sustentáveis e destacar a importância do Gov Tech no setor público. O evento é gratuito, mas é necessário retirar o ingresso previamente pelo Sympla .

Com realização da Associação Amigos do Futuro, a Expo Impacto 2023 também se destaca por sua dedicação à diversidade e inclusão, enfatizando a participação de vozes sub-representadas nas áreas de ciência, tecnologia e sustentabilidade. Além disso, o evento colocará em evidência práticas sustentáveis adotadas por empresas de ciência e tecnologia, abordando temas como redução de emissões de carbono, gestão eficiente de recursos naturais, reciclagem e economia circular.

“Não apenas uma reunião de mentes brilhantes, a Expo Impacto 2023 é uma oportunidade para transformar ideias em ações concretas, impulsionando o progresso social e ambiental”, afirma o organizador do projeto Fernando Pereira Borges De Andrade.

Sobre o evento

No primeiro dia, 8, terá a abertura oficial do evento, às 10h. Além disso, palestras sobre a Inovação no Marketing Orgânico, com Dudu Carlin às 14h, e sobre Incubadoras de Base Social: cultivando inovações para um impacto socioambiental positivo, com Alcione Santiago às 15h.

Já no segundo dia, 9, às 09h ocorrerá uma oficina de inovação e tecnologia em novas profissões criação e conteúdos nas redes sócias, com Alexandre Bessa. Já às 14h será a vez da palestra sobre Criatividade e inovação: como os aplicativos e redes sociais podem impactar no ecossistema de inovação para sociedade, com Glauco Rojas.

No terceiro dia, 10, será a vez da palestra sobre Cosplay e cosmaker, profissões do futuro, com Luis Carlos Ferreira às 09h. Além disso, um painel de debate sobre Negócios de Impacto: Estratégias para Desenvolvimento do Território também acontecerá no local às 17h.

Já no último dia, 11, o espetáculo com Mágico tio André, às 10h, animará a programação. Na parte da tarde haverá uma palestra sobre Empreendedorismo do bem – Responsabilidade Social & Negócios de Impacto, com Isabela Patrocínio às 15h, e para finalizar, um painel de debate sobre Do Local para o Global : Como impulsionar e gerar impacto às 16h.

