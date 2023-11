Orquestra Mundana Refugi se apresenta na Catedral

Grupo de musicistas brasileiros, imigrantes e refugiados garante emocionar em evento aberto ao público, que celebra o 3º Congresso Internacional de Direito dos Seguros

Nesta quinta-feira (9), Brasília recebe a Orquestra Mundana Refugi para uma apresentação única, na Catedral Metropolitana, a partir das 19h. O concerto celebra o 3º Congresso Internacional de Direito do Seguro e será aberto ao público.

Sob a direção de Carlinhos Antunes, a Orquestra Mundana Refugi é um projeto que integra brasileiros, imigrantes e refugiados de diversas partes do mundo por meio da música. Congo, Palestina, Irã, Guiné e outras nacionalidades se encontram para formar melodias multiculturais e surpreendentes, com instrumentos como violino, piano, sanfona e até a citara chinesa.

Além disso, estarão expostas no evento duas obras do fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, reconhecido internacionalmente por suas fotografias documentais e de natureza humana, que retratam questões sociais, econômicas e ambientais em todo o mundo.

A celebração acontece na segunda noite do III Congresso Internacional de Direito do Seguro, organizando pelo Instituto Brasileiro de Direito dos Seguros (IBDS). O encontro, que contará com participantes de diversos países, ocorre do dia 8 ao dia 10 deste de novembro e discute temas como a aprovação do PL 24/2017, inovação tecnológica e jurídica, e meio ambiente.

Serviço

Orquestra Mundana Refugi

Quinta-feira, 9 de novembro

A partir das 19h

Na Catedral de Brasília – Esplanada dos Ministérios, lote 12 – Brasília-DF

Entrada franca e classificação indicativa livre