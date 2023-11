Novas atividades chegam à programação do CCBB Brasília em novembro

Celebração do Dia Nacional da Alfabetização e Mês da Consciência Negra são destaques da agenda

O Programa Educativo CCBB Brasília, a cada mês, traz novas atividades artísticas que inspiram a imaginação e a criatividade. A programação gratuita convida à observação e exploração de obras de arte e ao desenvolvimento a visão artística. Além do conhecimento, as práticas, pensadas para toda a família, também promovem momentos de conexão e interação entre pais e filhos.

As novidades nos ateliês começam a partir de 11 de novembro. No Ateliê Bebê – Conhecendo o Cerrado aos pequenos participantes é apresentada a riqueza da nossa flora por meio de elementos reais desse bioma. A interação explora diferentes texturas e cores e estimula a curiosidade. No Ateliê Criação – Labirinto de Cores, as crianças terão a oportunidade de explorar o conceito de espaço em uma obra de arte viva, o Magic Square #3, de Hélio Oiticica. A atividade visa apreciação do ambiente ao seu redor e a uma experiência artística interativa. O Ateliê Experimentação – Traço em Movimento propõe um mergulho nas obras de Almicar de Castro para criar novas perspectivas sobre o objeto em três dimensões e entender o processo de transformar formas em movimento.

No dia mundial da alfabetização, celebrado em 15 de novembro, o Programa Educativo CCBB Brasília preparou um dia inteiro de atividades de leitura e contação de histórias. A programação conta ainda com oficinas de introdução à Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), voltadas para o público infantil.

Com o tema PretAmor – Uma Celebração dos Nossos Afetos, o sarau deste mês festeja o Mês da Consciência Negra com uma noite de expressão artística e exaltação da cultura negra. O evento contará com as apresentações dos grupos Solos Negros e Coletivo Prethus.

O público ainda pode participar de alguns ateliês realizados em outubro, até o dia 05 de novembro: Minha Primeira Obra, Cerâmica Fria, Elementos de Desenho em Portinari e Pintura e Movimento. Para saber mais, acesse: www.ccbb.com.br/brasilia/ccbb- educativo/.