Exposição Extrassensorial Alegria chega ao DF Plaza Shopping

Trinta obras inéditas de arte naif do venezuelano Maldonado Díaz.

De 5 a 28 de fevereiro, no Espaço Cultural do mall. Entrada franca

O artista plástico venezuelano, Maldonado Díaz, completa 50 anos de imersão na arte com a exposição Extrassensorial Alegria, que estará no Espaço Cultural do DF Plaza Shopping, de 5 a 28 de fevereiro, com entrada franca.

Uma coletânea de trinta obras inéditas de arte naif, que retratam festa e manifestações populares de diversos países do mundo como Itália, Chile, Portugal, Venezuela e Brasil. “Todas em acrílico sobre tela, são cheias de cores, histórias, poesias e memórias”, define o pintor.

Maldonado ingressou na arte com apenas 17 anos, em busca de autoterapia. “Além de ocupar a minha mente, eu encontrei uma forma de expressão, ocupando um espaço no mundo com a arte”, relata.

Em 1977, veio para o Brasil estudar jornalismo, na Universidade Federal de Goiânia. Graduou-se em comunicação e fez pós-graduação em ciências políticas e jurídicas, sempre com a arte viabilizando seus projetos e sonhos.

Na década de 1980, chegou a Brasília e, em 20 dias de capital federal, virou notícia e teve uma de suas obras estampadas na capa do principal jornal, como um talento que despontava na cidade.

Maldonado está radicado em Brasília, mas itinera com exposições pelo mundo e tem obras em mais de cem países, além do Brasil. Uma delas faz parte do acervo do Palácio do Planalto.

Para conhecer mais sobre o artista e sua obra, acesse @naif_tropical_contemporaneo.

Arte Naif

Também nomeada como arte primitiva ou ingênua, a arte naif é um estilo artístico de caráter popular e simples. Retrata temas cotidianos e a cultura popular dos lugares em que é produzida, sendo criada por artistas autodidatas e considerada uma arte popular, desassociada do tecnicismo artístico, ou seja, o sentimento do artista é mais valioso que as regras e convenções das técnicas artísticas, principalmente na pintura. Djanira da Motta, Mestre Vitalino, Heitor dos Prazeres, Maria Auxiliadora e Militão dos Santos são alguns dos artistas brasileiros que trabalham com o estilo naif.

Exposição Extrassensorial Alegria

Artista Maldonado Diaz

De 05 a 28 de fevereiro

Espaço Cultural do DF Plaza Shopping

No horário de funcionamento do shopping

Aos domingos, das 14 às 20h, performances do artista

Entrada franca

Livre para todos os públicos