Estudantes do DF embarcam em uma viagem pelos ritmos brasileiros

Quarteto Brasil Candango vai mostrar os autênticos sons e ritmos do Brasil em apresentações gratuitas para alunos e professores de escolas públicas de ensino médio do Distrito Federal

O que pode sair da união de um piauiense, um pernambucano, um maranhense e um paulista? “Um bom caldo musical, com referências de cada uma dessas regiões do território brasileiro”. A resposta é do piauiense da turma, o cantor e compositor Marinho Lima, que se junta ao violonista Nelson Latif (São Paulo), ao percussionista Carlos Pial (Maranhão) e ao clarinetista Márcio Bezerra (Pernambuco) para formar o Quarteto Brasil Candango, que em novembro fará quatro apresentações para alunos, professores e servidores de escolas públicas de ensino médio do Distrito Federal. A primeira delas será no dia 4 de novembro, (sexta-feira), às 16h, no CED São Francisco, que fica na Quadra 17, lote 100, São Sebastião/DF. (Veja programação completa da temporada abaixo).

No repertório, canções de Chico César (Deus me Proteja de Mim e Palavra Mágica), Luiz Melodia (Fadas), Vander Lee (Contra o Tempo), Walmir Lima e Lupa (Ilha da Maré), Roque Ferreira e J. Velloso (Foguete), e duas composições do próprio Marinho (Feito Lápis e Papel e Balé das Flores). Uma seleção pensada para expandir os horizontes musicais dos jovens.

“O aluno com menor poder aquisitivo vive condicionado a ouvir sempre as mesmas coisas, ou seja, a música midiática. Os veículos sonoros os condicionam a ouvir as chamadas ‘músicas passageiras’. Daí a importância de se levar aos jovens um repertório autêntico e com valores culturais, baseado em letras, melodias e arranjos bem trabalhados”, avalia Carlos Pial. “Nossa intenção é separar a música do entretenimento. Introduzir um sentimento crítico para que os estudantes saiam da caixinha e conheçam a essência da música brasileira”, completa Marinho

Quem são os músicos?

Radicado em Brasília desde criança, o cantor e compositor Marinho Lima une em seu trabalho autoral as várias facetas da miscigenação cultural catalisada no Distrito Federal, especialmente as tradições musicais de Minas e do Nordeste. O percussionista Carlos Pial vive na capital federal há duas décadas e é um dos músicos mais premiados da cidade. Márcio Bezerra é clarinetista e uma das referências no ensino do instrumento em Brasília. Oriundo da boa geração de instrumentistas da década de 1980, em São Paulo, o violonista e cavaquinista Nelson Latif reside em Brasília desde o ano 2000 e tem, desde então, atuado em diversos palcos do Brasil e do exterior.

As apresentações do Quarteto Brasil Candango são patrocinadas pelo FAC – Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Criado em 1991 e alterado pela Lei Complementar 267 de 1997, o FAC é o principal instrumento de fomento às atividades artísticas e culturais da Secretaria de Cultura do DF.

Serviço

Quarteto Brasil Candango – Temporada 2022

Data e horário: 4/11 (sexta-feira), 16h

Local: CED São Francisco

Endereço: Quadra 17, lote 100, São Sebastião/DF

Data e horário: 7/11 (segunda-feira), 10h15

Local: CEM 01 (Centrão)

Endereço: Quadra 203, Ae. Residencial Oeste, São Sebastião/DF

Data e horário: 8/11 (terça-feira), 11h

Local: CED 01 do Itapoã

Endereço: Via DF-250, s/nº, Paranoá/DF

Data e horário: 11/11 (sexta-feira), 16h30

Local: Centro Educacional Darcy Ribeiro

Endereço: Quadra 31, Conjunto F, Área Especial, Paranoá/DF