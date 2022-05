Espetáculo do G7 – “E Homem, Serve Pra Quê?”

A temporada entra nas últimas semanas no Teatro La Salle – 906 Sul, neste sábado, às 21 horas e domingo, às 19 horas

A nova comédia do G7 busca tratar de maneira leve de um tema atual que está presente na maioria dos lares do país: a dupla jornada das mulheres. A peça propõe uma reflexão sobre essa questão e passa uma mensagem positiva e muito necessária hoje em dia. Com esquetes divertidíssimas, músicas autorais e participação da plateia, o grupo aborda de várias situações em que o homem replica comportamentos preconceituosos e machistas no dia a dia do lar. Sob o prisma do humor, o espetáculo tenta cativar os homens a compartilharem as tarefas domésticas e a serem menos tóxicos, almejando também, salvar inúmeros relacionamentos.

Homem também é ser humano?

O espetáculo começa com uma cena emblemática: a criação do homem. Acontece que na história do G7 quem é criada primeiro é a mulher. O prólogo da peça conta ainda com a participação mais do que especial da voz da Criss Paiva, uma das maiores humoristas do Brasil, atriz, locutora, autora e também apresentadora do Vênus Podcast.

As esquetes incluem ainda um Manual de Instruções do “Homem”, uma cena surpresa com participação da plateia, uma esquete divertidíssima sobre uma esposa que tenta devolver o marido e muito mais.

A inédita comédia do G7 segue a linha dos demais espetáculos da trupe, buscando levar uma mensagem relevante sobre um tema atual e essencial a todos nós, homens e mulheres, contudo, de maneira leve e divertida, levantando questões sérias em tom de brincadeira mas deixando sempre a “sementinha” da reflexão plantada no fundo de cada risada.

Assistir ao novo espetáculo do G7 equivale a participar de uma terapia de casal diferente: as mulheres vão sair de lá mais tolerantes e os homens mais conscientes e apaixonados. Até porque o homem também pode ir ao teatro, não precisa gostar de futebol e pode vestir rosa. Pois, no final das contas, como bem disse o filósofo existencialista Jean-Paul Sartre: “Um homem não é outra coisa senão o que ele faz de si mesmo”.

SERVIÇO:

G7 apresenta “E Homem, Serve Pra Quê?” – ÚLTIMAS SEMANAS

Local: Teatro La Salle – 906 Sul

28/05 – Sábado – 21h

29/05 – Domingo – 19h

04/06 – Sábado – 21h

05/06 – Domingo – 19h

11/06 – Sábado – 19h

12/06 – Domingo – 19h

Local: Teatro Católica – Taguatinga

09/07 – Sábado – 19h

10/07 – Domingo – 19h

Ingressos a partir de R$ 40,00 (meia-entrada).

Meia-entrada: Todos os casos previstos em lei.

Ingresso Social: Para doadores de 1kg de alimento ou 1 livro.

Informações: (61) 99351-1369 (com Whatsapp)