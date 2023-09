Espaço Invenção Brasileira, no Mercado Sul de Taguatinga, tem grande programação no feriado prolongado

Ecofeira, mamulengo, ballroom, mostra de vídeos, oficinas e muito mais atividades vão agitar o espaço

Um dos principais espaços culturais de Taguatinga, o Invenção Brasileira, no Mercado Sul, realiza uma série de atividades no início do mês de setembro, encerrando o Projeto Manutenção de Espaços, que tem apoio do Fundo de Apoio à Cultura, da Secretaria de Cultura do Distrito Federal.

Oficinas Livres

No feriado do dia 07 e no domingo, dia 10, acontece a Pajelança Quilombólica do Mercado Sul. Nesta rodas de Pajelança Quilombólica da Rede Mocambos, serão abertas sucatas para estudar e consertar computadores, olhando os fluxos de energia e informação das peças e placas como o funcionamento das cidades, dos bairros e pessoas, cada qual com sua importância, seu papel e seu programa.

No sábado, dia 09 de setembro, às 15h, acontece a Oficinas de Som, Rádio e Iluminação. com a prática de montar e operar a Ecofeira no beco e a Rádio Mercado Sul, trabalhando com programas livres de DJ e gravação.

Ecofeira

No dia 09 de setembro, sábado, acontece a Tradicional Ecofeira do Mercado Sul, que chega a sua 80ª edição, e será dedicada ao Cerrado. A programação é, como sempre, diversa e valoriza a cena local:

Programação da Ecofeira:

16h: Palhaçaria com Cocada e Dikeka

17h: Mamulengo Presepada, com Caminhos de São Saruê

17h: Vivência Ballroom – Oficina Vogue com Ciellen Selene (Espaço Okupa)

17:30: Teatro do Oprimido – Teatro Jornal: A Sentença da Ocupação

18h: OMaré e Pedro Pereira – voz e violão de músicas autorais

19h: Teatro Alpargatas Títeres, da Argentina, com

Juancito e Maria

21h: Os Cachorros das Cachorras Trio

Serviço

Ecofeira do Mercado Sul e Oficinas do Invenção Brasileira

Onde: Invenção Brasileira, Mercado Sul de Taguatinga (QSB 12/13), Loja 05

Quando: 06 a 10 de Setembro de 2023

Entrada franca

Classificação livre