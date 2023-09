7ª parada LGBT do Cruzeiro/Sudoeste/Octogonal abre agenda do projeto LGBT em Ação

Nos próximos domingos, até dezembro, o segmento LGBT vai mostrar seu orgulho em paradas LGBT em sete regiões administrativas

Neste domingo (10), a 7ª Parada do Orgulho LGBT do Cruzeiro/Sudoeste/Octogonal inicia o circuito de paradas do projeto LGBT em Ação. A concentração será na Feira Permanente do Cruzeiro, a partir das 14h.

O evento contará com as apresentações dos DJs Kim Mahara, Edson Lima, Lukas Lima, Maya e Wanderson Lima. Haverá ainda performances de Vanila Jezz, Harley Pocstar, Angel Gomes, entre outros artistas.

Nos próximos domingos, até dezembro, o segmento LGBT vai mostrar seu orgulho em sete paradas LGBT, nas regiões administrativas de Ceilândia, Brazlândia, Samambaia, Riacho Fundo II, Cruzeiro/Sudoeste, Itapoã e Planaltina. Os eventos são abertos à participação do segmento LGBT e simpatizantes de todo Distrito Federal, com manifestações relacionadas.

O projeto LGBT em Ação é realizado pela Cooperativa Central Base de Apoio do Sistema Ecosol no DF com o fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e apoiado na produção pelo Instituto de Promoção dos Direitos Humanos (INPDH).

Acompanhe o calendário de paradas:

10/09 – 7° Parada do Orgulho LGBT do Cruzeiro/Sudoeste

17/09 – 10° Parada do Orgulho LGBT de Planaltina DF

01/10 – 5° Parada do Orgulho LGBT do Itapoã

29/10 – 14° Parada do Orgulho LGBT de Ceilândia

05/11 – 5° Parada do Orgulho LGBT de Brazlândia

12/11 – 8° Parada do Orgulho LGBT de Samambaia

29/11 – 2° Parada do Orgulho LGBT do Riacho Fundo II