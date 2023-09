Feriadão: Chapada dos Veadeiros recebe festival de música e gastronomia

Região é um dos principais destinos de goianos e brasilienses neste 7 de Setembro

A Chapada dos Veadeiros, em Goiás, é um dos principais destinos turísticos de goianos, brasilienses e turistas vindos de toda a parte do Brasil e do mundo. E para agitar o feriadão da Independência, o Restaurante Rústico Premium Grill, localizado na pitoresca Vila de São Jorge, está pronto para encantar os visitantes com um festival de música e gastronomia de tirar o fôlego.

A programação musical reúne uma variedade de talentos locais e DJs, proporcionando aos visitantes uma experiência única de entretenimento. A quinta-feira (07) começa com o show de Gaby Cabral, das 13h às 17h30. Das 17h30 às 20h30, DJ Gabishak assume o comando para manter a energia alta. À noite, das 20h30 até 23h30, Luanna Castanho promete animar o público com seu talento musical.

A sexta-feira (08) reserva o almoço com o som de William Silva, das 13h às 17h30, seguido por DJ Gabishak, que mantém a energia das 17h30 às 20h30. A noite será encerrada em grande estilo pelo Meolly Banda, que se apresentará das 20h30 até 23h.

No sábado (09), o almoço será embalado por Rafael Villas Boas, das 13h às 17h30. Já o DJ Gabishak retorna para animar a tarde, das 17h30 às 20h30. Meolly Banda mais uma vez encerrará a noite com muita música, das 20h30 até 23h30. E no domingo (10), Gaby Cabral encerra o fim de semana, das 13h30 às 17h30.

Além da incrível programação musical, o chef assador Pedro Spadaro assume o fogo de chão com um menu preparado especialmente para o festival (Valor sob consulta). Os visitantes terão a oportunidade de degustar deliciosas iguarias preparadas na brasa, que prometem satisfazer os paladares mais exigentes.

Na quinta (07), será servida de entrada uma dupla de tacos: taco de maminha defumada com sour cream e picles de cebola roxa; e taco de polvo com guacamole picante. De principal, uma deliciosa costela bovina acompanhada de quiabo na brasa com molho oriental; ou tomahawk com tutano, chimichurri e cebola assada.

Na sexta (08), o público pode saborear de entrada uma barriga de porco pururuca com vinagrete de alho poró. Já entre os principais, pode optar pelo arroz caldoso de costela; ou paleta de cordeiro com gremolata e trio de batatas.

No sábado (09), o chef traz, para começar, o surf & turf: um espetinho de panceta, polvo e camarão com molho oriental. Para o principal, um robalo com salsa e agrião, ou o saboroso cupim defumado servido em seu próprio caldo, acompanhado de pamonha cremosa e crispy de couve e salsa verde.

Festival cultural e gastronômico do Rústico Premium Grill

Data: 07 a 10 de setembro

Horário: sexta e sábado, das 14h às 23h; domingo, das 14h às 20h

Endereço: São Jorge 1 Quadra 1 Lote 9 – Vila de São Jorge, Alto Paraíso de Goiás – GO

Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 13h às 23h; sábado e domingo, das 12h às às 23h

Mais informações e reservas: WhatsApp (62) 99650-6476

Instagram: @rusticopremiumgrill