Domingo (5) é dia de feijoada e música no Quintal da Dona Graça

A entrada custa R$ 98 para adultos e R$ 40 para crianças, dando direito a um buffet completo

O Quintal da Dona Graça (SMPW, quadra 4) promove, neste domingo (5/3), uma feijoada a partir das 12h. Para embalar o almoço, a atração musical é a sambista Adriana Samartini.

“Vou trazer um repertório eclético, com clássicos da música nacional e hits que embalam gerações, para ninguém ficar parado. Tenho certeza que todos irão cantar juntos comigo”, enfatiza Adriana.

A entrada custa R$ 98 para adultos e R$ 40 para crianças, dando direito a um buffet completo com arroz branco, salada, couve, laranja, farofa e torresmo. Para a criançada, a casa serve macarronada, estrogonofe e batata frita.

Há ainda uma estação com diversas e deliciosas sobremesas. Para completar, pipoca e cachorro quente serão servidos depois do almoço. Já as bebidas (água, refrigerante, suco natural, cerveja e caipirinha) são vendidas à parte.

Quinta da Dona Graça

Data: 5 de março (domingo)

Horário: a partir 12h

Endereço: SMPW 4, – conjunto 3, lote 11

Valor: R$ 40 (crianças de 4 a 10 anos) e R$ 98 (adultos e crianças a partir de 11 anos)

Ingressos no Sympla