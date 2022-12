Documentários sobre Brooke Shields e Michael J. Fox são destaque em Sundance

Após dois anos de pandemia, o evento cinematográfico retorna a Park City encabeçando alguns dos 101 longas-metragens da lista

Documentários sobre Brooke Shields, Judy Blume e Michael J. Fox, filmes de diretores veteranos como Nicole Holofcener, uma adaptação de Cat Person, história viral publicada na New Yorker e a estreia na direção dos atores Alice Englert e Randall Park estão entre as estreias mundiais do Festival de Cinema de Sundance. O evento, que vai de 19 a 29 de janeiro, anunciou na semana passada a programação da edição de 2023.

Após dois anos de pandemia, o evento cinematográfico retorna a Park City, com estrelas como Anne Hathaway, Tiffany Haddish, Julia Louis-Dreyfus, Alexander Skarsgard, Gael Garcia Bernal, Cynthia Erivo, Daisy Ridley e Jonathan Majors encabeçando alguns dos 101 longas-metragens da lista.

Criado pelo ator Robert Redford, o festival que ajudou a lançar as carreiras de cineastas de Steven Soderbergh a Ryan Coogler, está mais uma vez celebrando uma lista diversificada de cineastas estreantes. Entre os longas narrativos, 16 são de diretores estreantes, sendo sete mulheres. Nos documentários de longa-metragem, 16 são de iniciantes e 14 deles são mulheres.

Como sempre, há documentários emocionantes sobre nomes conhecidos. Pretty Baby: Brooke Shields, de Lana Wilson, mostra os primeiros dias da atriz e modelo, época em que fotógrafos e cineastas retratavam Shields de uma forma sexualizada quando ela ainda era uma garotinha. Em Still: A Michael J. Fox Movie, Davis Guggenheim analisa o que acontece quando “um otimista incurável enfrenta uma doença incurável”. Fonte: Associated Press.

Estadão Conteúdo