Dia do Amigo: cinema oferece meia-entrada para celebrar a data

Uma combinação perfeita é pegar um cinema, comer uma deliciosa pipoca quentinha e desfrutar de uma boa companhia. E tudo fica melhor quando temos um bom motivo para isso: o Dia do Amigo, celebrado em 20 de julho. Para comemorar a data, o Brasil Center Shopping promove uma programação especial. De segunda (18/07) a quarta (20/07), o público pode aproveitar a promoção “Todos Pagam Meia” no Multicine.

Um dos destaques, em cartaz, para a garotada aproveitar as férias, é a divertida saga da criança de 12 anos que sonha em ser o maior vilão do mundo em “Minions 2: A Origem de Gru”. Quem é fã de ação e aventura vai conferir mais uma produção dos Estúdios Marvel com o herói “Thor – Amor e Trovão”.

Filmes em Cartaz

Minions 2: A Origem de Gru

Dublado (2D): 14h40 e 19h10

Dublado (3D): 15h30 e 17h25

Thor – Amor e Trovão

Dublado (2D): 16h40

Dublado (3D): 15h05, 19h25 e 20h20

Sobre o shopping

O Brasil Center Shopping conta com mais de 500 lojas, incluindo grandes redes varejistas, academia Smart Fit, salas de cinemas, praça de alimentação com opções para todos os gostos, amplo estacionamento e com pista de fácil acesso ao shopping. O cinema, de alto padrão, da rede Multicine, exibe os principais lançamentos nacionais e internacionais.

Brasil Center Shopping

Endereço: Av. Marginal – Parque Esplanada III, Valparaíso de Goiás – GO

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 9h às 20h; e domingo (facultativo lojas), das 14h às 20h;

Praça de alimentação: segunda a sábado, das 10h às 22h; e domingo, de 12h às 20h

Informações: [email protected]

Site: https://www.brasilcentershopping.com.br/