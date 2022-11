Corpo de Gal Costa é velado em cerimônia aberta ao público em São Paulo

A cerimônia, que acontece das 9h às 15h e é aberta ao público, já conta com alguns fãs cantando músicas

São paulo – SP

O corpo de Gal Costa, morta nesta semana aos 77 anos, já está na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) para o velório da cantora.

A cerimônia, que acontece das 9h às 15h e é aberta ao público, já conta com alguns fãs cantando músicas que foram eternizadas na voz da cantora, como “Odara” e “Chuva de Prata”.

Famosos como Jorge Ben, Angélica e Luciano Huck, Rita Lee e Ana Furtado e Boninho enviaram coroas de flores para a artista.

O enterro será fechado para amigos e familiares.

Gal Costa estava afastada dos palcos, após passar por uma cirurgia para a retirada de um nódulo na fossa nasal direita no final de setembro.

Seguindo as orientações médicas, a intérprete de “Baby” cancelou todas as apresentações que tinha até o final de novembro, incluindo no festival Primavera Sound, onde faria uma apresentação inspirada em “Fa-Tal”, disco gravado ao vivo em 1971, eleito como um dos melhores álbuns brasileiros de todos os tempos pela revista Rolling Stone.