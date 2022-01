ConvidaLab abre capacitação para bandas do Distrito Federal que desejam retornar em de 2022

O evento chega com um laboratório gratuito para artistas/grupos de música que pretendem retornar aos palcos pós-pandemia.

Desde a criação em 2005, o Festival Convida ficou conhecido em Brasília por promover shows, músicos, diversidade, respeito e a acessibilidade na capital federal. Em 2020, o evento já reconhecido no DF trocou de nome -antes conhecido como Móveis Convida- e tomou a internet com shows, mesas de debates, palestras e visões sobre o mercado fonográfico e criativo em plena pandemia com a nomenclatura Festival Convida.

O evento em sua 21ª edição nomeado ConvidaLAB – Aceleração de Bandas do Distrito Federal, retorna agora em janeiro para incentivar e promover músicos, bandas e grupos que ficaram parados na pandemia e querem retomar de forma consciente aos palcos. O Festival coordenado pelos produtores e artistas Fabio Pedroza e Eli Moura dará oportunidade aos artistas da música por meio de oficinas de capacitação.

Após o processo seletivo realizado em dezembro de 2021, com dezenas de inscritos, a curadoria do Convida selecionou nove artistas que foram presenteados com vídeos review e avaliação. Foram eles: Lyndon, Caleba Brasil, Carol Voigt, Flor Furacão, Ricky, Trança, João Pedreira, Ana Moura e Raké Xique. Dos nove, Lyndon, Ryck, Ralé Xique, Flor Furacão, Caleba Brasil e Trança foram os escolhidos para participar do laboratório de aceleração que terá início na segunda quinzena de janeiro.

Ficamos muito felizes com as inscrições e em conhecer tantos artistas de diferentes regiões administrativas do DF. Bandas iniciantes e já com longa estrada se interessaram pelo projeto. Foi um processo de escolha difícil. Optamos, na seleção, por dar a oportunidade para bandas mais novas e que poderiam aproveitar mais das atividades do projeto. Fabio Pedroza

Sobre o ConvidaLab

Trazer um olhar diferenciado e mais atento para o mercado musical brasiliense sempre foi um dos objetivos do Festival Convida. No ano em que completa 21 edições, o evento realizará uma ação de capacitação com olhar voltado para o mercado da música independente do Distrito Federal, com o objetivo de promover carreiras musicais de artistas em ascensão.

A curadoria do evento analisou os participantes e escolheu nove para dar dicas e auxiliar no desenvolvimento das apresentações dessas bandas e artistas.

A análise e discussão foram gravadas e exibidas nas redes sociais do Festival (Instagram: @festival.convida). Agora, os selecionados irão passar pelo processo de aceleração.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Faremos mentorias em formato presencial, podendo ter algumas atividades no formato on-line no primeiro trimestre de 2022. Ao final, haverá uma apresentação de cada banda/artista em data e local a serem definidos pela organização”, adianta Pedroza.

Segundo a coordenadora Eli Moura “ O evento decidiu não realizar um evento presencial em 2021 tendo em vista que a segunda dose é muito recente. Por isso, a opção por retornar de forma segura com o Festival em 2022, após o laboratório de treinamento para as bandas que ficaram sem plateias em 2020 e 2021”, explica.

O Festival conta com o patrocínio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal por meio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC-DF).