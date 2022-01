Com atividades culturais, colônia de férias do Teatro Mapati vai até 28 de janeiro

Programação tem atividades como teatro, música e artesanato e é voltada para crianças de 4 a 10 anos

Segue até 28 de janeiro a colônia de férias do Espaço Cultural Mapati, com inscrições abertas para crianças de 4 a 10 anos. Diferentemente de outras programações de férias, o roteiro criado pelo espaço é voltado às artes visuais, teatro, circo, música e brincadeiras lúdicas. As inscrições podem ser feitas para os períodos matutino, vespertino e integral, pelo site coloniamapati.com.br com valores de R$ 470 a R$ 825 em pacotes semanais com programação que vai de segunda a sexta.

Realizada há 30 anos, a Colônia de Férias Mapati é uma das atividades de férias mais longevas de Brasília. A cada período de férias, a produção prepara brincadeiras típicas como pular corda, queimada, leitura, culinária, jardinagem e até confecção de objetos em argila. Na programação, pensada para estimular múltiplos conhecimentos e habilidades culturais, há oficinas de atuação, teatro de bonecos, teatro de sombras, musicalidade e artesanato para a produção de enfeites de natal. Para garantir um ambiente seguro com dedicação concentrada, a colônia tem lotação limitada a 20 crianças por dia.

Toda a concepção da colônia é pensada para que as crianças se sintam motivadas em atividades que não dependam de aparelhos como os celulares, explica a diretora do Mapati. “A criança precisa ir além do celular, além da internet. Nosso trabalho valoriza as relações humanas e o lado afetivo. Propomos diálogos e conscientização sobre coisas que elas possam levar pra vida, como sustentabilidade e alimentação saudável, por exemplo”, explica Tereza.

Pacotes

Pensando nas famílias com mais de uma criança, o Mapati disponibiliza desconto para inscrições de irmãos e também para inscrições em ciclos com mais de uma semana de duração. Os pacotes que incluem os lanches custam R$ 470 para o período matutino e R$ 585 para o vespertino. Já o pacote que inclui almoço para as crianças sai a R$ 520 (manhã) e R$ 650 (tarde). Além dessas opções, há o pacote de período integral, que inclui todas as refeições, com inscrições a R$ 825.

SERVIÇO

Colônia de Férias Mapati

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Até 28 de janeiro

No Espaço Cultural Mapati (SHCGN 707, Bloco K, Asa Norte)

Para crianças de 4 a 10 anos

Pacotes semanais com atividades de segunda a sexta-feira

Pacote semanal matutino: R$ 470 ou R$ 520 (com almoço incluso)

Pacote semanal vespertino: R$ 520 ou R$ 650 (com almoço incluso)

Pacote semanal em período integral: R$ 825 (com todas as refeições inclusas)

Diárias avulsas (matutina ou vespertina): R$ 170 e R$ 210 (com lanche incluso)

Diárias avulsas (período integral): R$ 240 (com refeições inclusas)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Inscrições: coloniamapati.com.br

Informações: (61) 3347-3920 – Whatsapp e (61) 9 9119-2882 – Whatsapp