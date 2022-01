A nova temporada de Jogos de Verão chegou e traz um elenco 100% feminino para alegrar as férias na capital

O show de stand up acontecerá hoje 11/01 às 19h, na comunidade criativa Infinu, que fica localizado na 506 sul, com humoristas mulheres.

A mulherada chegou com tudo na 2ª edição dos Jogos de Verão, compondo 100% do elenco da temporada. O W3 Comedy Lounge segue com muita comédia e diversão para o público da comunidade criativa Infinu, na 506 sul.

Durante o projeto, vários comediantes passarão pelo palco o stand up comedy para animar as férias dos brasilienses. O evento conta com muito humor, promoções, bons drinks e comida boa. Será realizado em um local incrível com um público excepcional.

As apresentações ocorrem nas terças-feiras, sempre com convidados novos. A galera do W3 Sul Comedy Lounge convida os brasilienses para descontrair e dar boas risadas no evento, não fique de fora dessa.

Apresentação na Infinu Comunidade Criativa

Nesta terça (11), contará com as humoristas: Ste Marques, Thais Strieder, Ana Paula Ferreira e Ana Luiza Bellacosta. Acontecerá no Infinu Comunidade Criativa, na 506 Sul das 19h às 22h.

Obs: Cheguem cedo para aproveitar toda a estrutura da casa.

Classificação: 18 anos.

Para garantir seus ingressos antecipados basta acessar o link: https://www.sympla.com.br/w3-sul-comedy-lounge—jogos-de-verao-elenco-100-feminino__1453577

Os valores dos ingressos variam:

Valor antecipado: R$ 25,00

Valor na porta: R$ 30,00