Comida no The Town estará sob o comando de Alex Atala e será inspirada nos bairros de SP

Evento apresenta a Market Square, espaço inspirado na arquitetura do Mercado Municipal

Diogo Bachega

São Paulo – SP

Se depender da vontade de Alex Atala, quem for ao The Town poderá passear pela cidade de São Paulo por meio do paladar. O chef é um dos mais famosos do Brasil, dono do restaurante D.O.M., que tem duas estrelas Michelin, e agora assina o cardápio do festival paulistano de música.

Para fazer cumprir a proposta de criar um ambiente que represente a cidade, o evento apresenta a Market Square, espaço inspirado na arquitetura do Mercado Municipal de São Paulo que abrigará sete restaurantes, cada um com a identidade gastronômica de um bairro da capital paulista.

Liberdade entra com seus yakissobas, uramakis e temakis. A Mooca, com suas pizzas. A Lapa traz pastéis variados, enquanto o Centro vem com os tradicionais sanduíches, como o de pernil.

Quem preza por uma dieta mais regrada pode ficar com a culinária fit de Pinheiros, representado por um wrap de peito de peru com vegetais, por exemplo. Ou então, na contramão disso, se liberar com um bolinho de costela ou uma pururuca com ketchup de goiabada, cortesias ao estilo da Vila Madalena.

Há ainda a possibilidade de comer um picadinho com alligot à moda do Jardins ou as massas históricas do Bixiga, bairro homenageado com pasta ao molho de queijo com farofa de focaccia, farfalle com frutos do mar e nhoque com ragu de linguiça.

“A cada megaevento que a gente faz, a ideia é customizar o cardápio para a proposta do evento, sempre oferecendo diversidade e brasilidade”, diz Atala. A saúde de quem vai ao festival também recebe a atenção do chef. “Mais que tudo, o ponto fundamental é pensar em segurança alimentar. Boa hidratação para todo mundo e comida de qualidade, sem risco de contaminação.”

Além dos pratos do Market Square, o público poderá se alimentar nos restaurantes distribuídos pelo gramado, que contará com nomes conhecidos de fast food e opções como as empanadas do La Guapa.

Para acompanhar a comida, o evento conta com variadas cervejas do grupo Heineken, refrigerantes e outras bebidas da Coca-Cola, café 3 Corações e energéticos da Red Bull.

Quem escolheu desembolsar um valor mais salgado para ter os confortos da área VIP vai ter direito a um cardápio completo e exclusivo preparado pelo chef João Magalhães, da empresa de soluções para alimentação GSH, balanceado com a doçura da pâtisserie de Lucas Corazza, confeiteiro conhecido por suas participações nos realities Que Seja Doce e Quanto Vale Esse Doce?.

Aperitivos, entradas, pratos principais e sobremesas foram escolhidos com a proposta de se criar um cardápio metropolitano, conta Magalhães. “A gente pegou as diferentes culturas aqui de São Paulo e caracterizou cada parte do menu com essa ideia”, ele afirma.

Ao longo dos dias de festival, garçons vão circular com opções um tanto variadas, como sandubinhas de carne seca com queijo cremoso e molho apimentado ou ciabattas de abobrinha grelhada com queijo vegetal e pesto, para os veganos.

Aliás, opções veganas e vegetarianas não faltarão. O cardápio exclusivo fornece entradas como fajitas de legumes com seleção de molhos, massas como penne ao molho quatro queijos e pratos como curry de cogumelos e legumes ou moqueca de banana da terra.

Para quem não tem restrições com os ingredientes de origem animal, se somam mais opções de miniburguers, tacos de carne desfiada, massas ao molho de ragu de linguiça defumada, moqueca de peixe e camarão, salmão ao molho de maracujá e mel ou lombo braseado com laranja e alecrim.

Um cardápio exclusivo foi pensado para cada um dos três dias, todos com opções bastante variadas. “Tem para todos os gostos, quem gosta de comer muito, quem gosta de comer algo mais leve, quem é vegano, quem é vegetariano”, diz o chef.

Entre as sobremesas escolhidas por Lucas Corazza estão as pérolas de tapioca -sagu, em português claro- com tartar de manga e pimenta rosa, os petiscos de capuccino e as choux banoffees, variação da clássica sobremesa de banana.

Os traços nacionais permeiam todos os doces, como o brownie de chocolate ao leite, que leva a semente de cumaru, conhecida como a baunilha brasileira.

Corazza assumiu a confeitaria da área VIP do The Town a convite de outro Lucas, o Dias, que participou do Que Seja Doce. O homônimo vai encabeçar a operação da pâtisserie, enquanto o apresentador pensou o cardápio e apresentará as sobremesas ao público.

“Vamos dizer a verdade. Você está num festival, bebendo, alegre -para dizer o mínimo-, levemente desgastado de tanto andar entre cada palco”, diz Corazza. O que você não precisa é de uma sobremesa gordurosa, oleosa, que gruda na garganta e tira a sensação gostosa do torpor.”

“Queremos um doce que satisfaça a vontade, alegre o paladar e dê energia para o próximo rolê. A minha brincadeira é com isso. Todos os doces têm leveza, quantidade de açúcar controlado, mais umidade e menos gordura.”

No bar, clientes VIP vão poder ir além das opções abertas ao público geral e escolher entre Negroni, gin-tônica com zimbro, Aperol Spritz, uísque Johnnie Walker, gim Tanqueray, vodca Ciroc, soda italiana, refrigerantes e, é claro, água. Tudo combustível para as horas e horas de shows e caminhadas que têm pela frente.