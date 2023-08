“Tomar no c*’’, diz Tatá Werneck para internauta que a acusou de espalhar Covid

Atriz da Rede Globo foi afastada da novela após testar positivo para Covid-19; que passa bem e tem sintomas leves.

Amores, neste último domingo (27), a atriz Tatá Werneck ficou irritadíssima com um internauta que insinuou que ela teria transmitido Covid-19 para o também ator Jonathan Azevedo após sua festa de aniversário de 40 anos que promoveu no último fim de semana. A atriz ainda afirmou que sempre respeitou o isolamento social durante a pandemia.



Após a repercussão da notícia de que Tatá e Azevedo contraíram Covid-19 após o grande evento, o usuário identificado apenas como @RinhasA alfinetou a artista. “Vai nascer uma nova variante vindo da festa. Rico não se controla, logo ela que criticou tanto quem se aglomerava durante a pandemia”, disparou o usuário. A humorista se revoltou ao ler a postagem e não se conteve. “Vai tomar no seu c, seu babaca. Fui a única que ficou em casa nesses anos. Nunca desrespeitei a pandemia. Vai à m“, revidou ela.



A artista fez teste de Covid antes da festa (negativo) e depois, quando começou a ter sintomas gripais. Ela deve se manter isolada até não haver mais risco de transmitir a doença. Tatá passa bem e tem apenas sintomas leves.

A apresentadora acabou sendo internada, mas explicou que só decidiu ir para o hospital após ter uma crise de ansiedade. Ela recebeu o diagnóstico da doença na terça (29) e segue isolada desde então. A artista falou brevemente sobre o assunto com o jornalista Leo Dias durante o Fofocalizando, do SBT. “Eu testei positivo para a Covid, sim, mas eu vim para o hospital porque fiquei com ansiedade”, explicou.



Atualmente, a atriz está no ar como Anely, em Terra e Paixão, na Globo. Os trabalhos no folhetim foram modificados em decorrência do afastamento da artista. Em nota ao Notícias da TV, a Globo diz: “A novela segue o protocolo atualizado para os casos de Covid. Os roteiros de Terra e Paixão foram ajustados, e a novela segue gravando normalmente”.