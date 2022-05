Comemoração do Dia Mundial da Língua Portuguesa tem programação especial no DF

A programação, que iniciará amanhã (5), será aberta ao público, com entrada franca, e conta com exposições e shows durante o dia

A exposição “A Bagagem do Viajante” será inaugurada em Brasília no dia 5 de maio de 2022, em uma celebração que une o Dia Mundial da Língua Portuguesa e o centenário do nascimento de José Saramago. Inspirada no livro de crônicas homônimo do autor português, a exposição ilumina encontros de José com autores e artistas brasileiros como Jorge Amado, Oscar Niemeyer e Chico Buarque, mas também com os seus leitores no Brasil.

Em parceria com o Metrô do Distrito Federal, por meio do Escritório de Assuntos Internacionais do Governo do Distrito Federal (EAI/GDF) e da Secretaria de Educação do DF, a mostra proporciona uma verdadeira viagem pelo legado de Saramago. Para Carlos Reis, autor do texto introdutório desta exposição e comissário-geral para as comemorações do centenário do nascimento do artista, a exposição aponta para a importância da viagem na obra saramaguiana. Ao viajar, Saramago “vai conhecendo pessoas, lugares e episódios, interage com o mundo e entrega aos leitores aquilo que aprendeu”, afirma Carlos Reis.

Cada um desses encontros está materializado em painéis apresentados em sete estações do Metrô, no percurso entre as estações Galeria e Samambaia Sul.

Na Estação Galeria, várias personalidades como Pilar del Río ou Valter Hugo Mãe estão a bordo da passarela, que seguirá viagem até ao Cine Brasília (106 Sul). Aí estarão artistas que desempenharam papéis de relevo em adaptações cinematográficas de obras de Saramago, como Alice Braga, em “Ensaio Sobre a Cegueira” e Chico Díaz, em “O Ano da Morte de Ricardo Reis”.

Em seguida, o viajante passará pela estação Shopping, onde encontrará personagens do romance Memorial do Convento. Já em Águas Claras estarão os escritores portugueses e brasileiros “Herdeiros de Saramago”: Afonso Reis Cabral, Andrea del Fuego, Gonçalo M. Tavares, Valter Hugo Mãe, Ondjaki, entre outros. A Praça do Relógio é o local de encontro com Lucio Costa e Oscar Niemeyer. Seguindo viagem, em Ceilândia Centro Saramago reúne-se com Jorge Amado e com a Bahia. O percurso termina em Samambaia Sul, ocasião do encontro com Sebastião Salgado e Chico Buarque.

Com apresentação e seleção de textos por Carlos Reis, “A Bagagem do Viajante“ reúne ilustrações da autoria de Pedro Amaral, Nathalie Afonso, Carlos Farinha e Mathieu Sodore, do coletivo português Borderlovers. “A exposição fala-nos de um escritor em viagem constante. E convida-nos a aceitar um desafio: sermos seus companheiros de viagem”, sintetiza Carlos Reis.

“A Bagagem do Viajante” é uma iniciativa da Embaixada de Portugal no Brasil e do Camões – Centro Cultural Português em Brasília, em parceria com o Escritório das Relações Internacionais do Distrito Federal, a Secretaria de Cultural do DF, a Representação da UNESCO no Brasil e o Metrô-DF.

Os trabalhos originais serão apresentados na Galeria Camões da Embaixada de Portugal no Brasil.

A exposição ficará patente até 31 de julho.

Serviço

A Bagagem do Viajante

Metrô-DF

De 5 de maio a 31 de julho.

Estações Galeria, Cine Brasília (106 Sul), Shopping, Águas Claras, Praça do Relógio, Ceilândia Centro, Samambaia Sul.

Na Galeria Camões

De 5 de maio a 31 de julho

Exposição dos trabalhos originais

Visitação de segunda a sexta, das 14h às 17h, mediante agendamento pelo e-mail: [email protected].

Endereço: Embaixada de Portugal em Brasília, Avenida das Nações, SES, lote 2.

Acesso livre.

Pilar Del Rio

A Embaixada de Portugal no Brasil, a Fundação José Saramago e o Camões – Centro Cultural Português em Brasília, em parceria com a Cátedra Agostinho da Silva na Universidade de Brasília (UnB), celebram o Dia Mundial da Língua Portuguesa em Brasília e o centenário de nascimento de José Saramago com uma conversa aberta ao público sobre o legado do escritor, no dia 5 de maio, às 18h, no auditório Camões da Embaixada.

O encontro reúne a jornalista e tradutora Pilar Del Río, presidente da Fundação José Saramago, e Carlos Reis, comissário do centenário, com a moderação de Augusto Silva Junior, coordenador da Cátedra Agostinho da Silva. A conversa partirá de um diálogo com a exposição de painéis “Voltar aos passos que foram dados”, patente no mesmo auditório.

Com proposta de estabelecer um trajeto pela biografia literária (biobibliografia) de Saramago, a conversa remeterá aos textos do autor, descritivos e imagens dispostas nos painéis temáticos elaborados pela Fundação José Saramago, afixados nas paredes laterais do Auditório Camões.

Segundo o professor Augusto Silva, o propósito do debate será fazer “uma verdadeira viagem pelas palavras e memórias de nosso Nobel”. Será, conjuntamente, uma celebração e uma reflexão contemporânea acerca do legado de Saramago. “Refletiremos sobre a sua atualidade neste novo milênio de pandemias e cegueiras. Também pensaremos o lugar de suas obras no Dia Mundial da Língua Portuguesa, bem como os percursos mais profundos de sua recepção a partir dos pensadores Pilar Del Río e Carlos Reis”.

“Voltar aos passos que foram dados” constitui numa “viagem” pela vida e obra de Saramago que leva o visitante a (re)encontrar as obras e o legado cultural e cívico do escritor em 15 painéis. A seleção dos textos é de Carlos Reis e Fernanda Costa, aliados ao design de André Letria. Os painéis representam uma narrativa provocada por um desafio proposto pelo próprio autor no livro “Viagem de Portugal”: “É preciso voltar aos passos que foram dados, para repetir e para traçar caminhos novos ao lado deles. É preciso recomeçar a viagem. Sempre. O viajante volta já”.

Antes da conversa, às 17h, o público está convidado a prestigiar um concerto de chorinho com Reco do Bandolim & Grupo Choro Livre, na Escadaria da Embaixada de Portugal.

Este evento soma-se a outras iniciativas da Embaixada de Portugal e do Camões – Centro Cultural Português em Brasília, em homenagem ao centenário do autor e ao Dia Mundial da Língua Portuguesa. São elas a exibição do filme inédito “O Ano da Morte de Ricardo Reis”, de João Botelho, no dia 27 de abril; e a exposição “A Bagagem do Viajante”, que estará patatente na Galeria Camões e nas estações do Metro-DF a partir de 5 de maio.

Serviço

Conversa com Pilar Del Río e Carlos Reis – Dia 5 de maio, às 18h, no Auditório Camões (Embaixada de Portugal em Brasília, SES, Avenida das Nações, Quadra 801, Trecho 2). Às 17h, concerto com Reco do Bandolim & Choro Livre. Aberto ao público.