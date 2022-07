CoMA promove conferência com profissionais do exterior

A convenção vai acontecer entre os dias 4 e 5 de agosto

Além dos shows nos dias 6 e 7 de agosto, o festival Consciência, Música e Arte (CoMA) realiza, nos dias 4 e 5 de agosto, uma conferência com produtores culturais de Colômbia e Estados Unidos. Serão dois dias de debates, showcases, apresentações de piches, oficinas, mentorias e rodas de conversas no Eixo Cultural Ibero-Americano (antiga Funarte).

A conferência vai reunir músicos, compositores, empresários entre outros profissionais ligados ao mercado musical, dando espaço para os artistas trocarem experiências sobre produção, financiamento e divulgação de música, além de tratar sobre empreendedorismo.

Dentre os convidados, estão a produtora do festival AFROPUNK Bahia, Raína Biriba; o diretor do festival colombiano Altavoz, ; Felipe Grajales; e a autora do livro “Twitch for Musicians”, Karen Allen.

O evento acontece no Eixo Cultural Ibero-Americano (antiga Funarte). O público já pode conferir o line-up completo no site oficial e nas redes sociais do festival. Já os ingressos, podem ser adquiridos on-line pelo Sympla e os valores são a partir de R$45 (meia-entrada).

SERVIÇO

Festival CoMA – Consciência, Música e Arte

Onde: Eixo Cultural Ibero-Americano (antiga Funarte) – Setor SDC, Zona Cívico-Administrativa, Brasília, DF

Data conferência: 4 e 5 de agosto. Shows nos dias 6 e 7 de agosto

Ingressos e mais informações no Sympla.