Museu de Arte de Brasília e antiga Funarte definem programações até agosto

MAB oferece cursos até o fim de agosto; Eixo Cultural Ibero-Americano (antiga Funarte) conta com duas exposições até setembro

O Museu de Arte de Brasília (MAB) e o Eixo Cultural Ibero-Americano (antiga Funarte) definiram suas programações do fim de junho até setembro. O MAB anunciou datas até o fim de agosto; já a antiga Funarte tem eventos marcados até 7 de setembro.

O MAB, que faz parte do Complexo Beira Lago, segue promovendo cursos gratuitos todos os sábados, das 9h às 13h. No dia 30 de julho, será ministrado um curso de “História da Arte no Brasil”; no sábado seguinte, 6 de agosto, o público poderá assistir a uma aula de “Arte e Tecnologia”; já nos dias 13 e 20 de agosto, o museu receberá aulas de Introdução a DJ e Fotografia, respectivamente; e para encerrar o mês, no dia 27 de agosto, a aula será de “Fundamentos da Linguagem Visual”.

Já o Eixo Cultural Ibero-Americano recebe duas exposições artísticas até o dia 07 de setembro. A primeira exposição é “Wombverso”, da artista Tainã Fulô, que retrata a vivência com as tradições da saúde holística africana. A segunda se chama “Identidades Ameaçadas”, que mostra o olhar da autora, Franca Vilarinho, sobre comunidades quilombolas, indígenas e ciganas. O horário de visitação é de 9h às 17h, de terça a sábado.

Serviços:

Museu de Arte de Brasília (MAB) – atividades formativas

Data: 30 de julho, 6, 13, 20 e 27 de agosto

Horário: 9h às 13h

Local: SHTN Trecho 1, projeto Orla Polo 03, Lote 05, SHTN Trecho 1

Mais informações: (61) 9 9246-3245, (61) 3306-1375 e Instagram (@museudeartedebrasilia)

Eixo Cultural Ibero-Americano – Exposições “Wombverso” e “Identidades Ameaçadas”

Data: até dia 07 de setembro

Horário: terça a sábado, das 9h às 17h

Local: SDC – Setor de Divulgação Cultural, Lote 2 – Eixo Monumental (antiga Funarte)

Mais informações: Instagram @eixoculturaliberoamericano ou (61) 9 9164-2972