Favela Sounds divulga programação de shows

Após edição virtual no ano passado, o Favela Sounds 2022, maior festival de música de periferia do Brasil, ocorre de forma presencial, nesta semana, na praça do Museu Nacional da República. A organização divulgou os horários dos 22 shows de sexta-feira (29) e sábado (30).

Nesse ano tem outra novidade: vai rolar transmissão para quem não conseguir comparecer ao evento. Vai ser possível assistir aos shows pelo canal do Favela Sounds no Youtube e pelo Music Box Brazil (canal de TV fechada). A apresentação e entrevistas ficam por conta de Alberto Pereira Jr.

Para quem vai acompanhar presencialmente, a partir das 17h nos dois dias os portões já estão abertos. O festival providencia ônibus gratuito para levar e buscar público de Taguatinga (Praça do Relógio), Samambaia (Estação Furnas), Gama (Bezerrão), Sobradinho (Estádio Augustinho Lima), Planaltina (Rodoviária de Planaltina), Ceilândia (Praça do Cidadão), São Sebastião (Skate Park), Valparaíso de Goiás (Praça da Etapa A), Santa Maria (Administração Regional) e Recanto das Emas (Administração Regional).

Confira a programação do Favela Sounds 2022:

28 de julho (quinta)

Debate no IFB da Estrutural: “Viver de ideias”, com a empreendedora e criadora da Feira Preta Adriana Barbosa.

29 de julho (sexta)

Debate no IFB de São Sebastião: “Viver de música”, com a produtora dos Racionais MCs Eliane Dias

Debate no IFB de Ceilândia: “Viver de moda”, com Kdu dos Anjos (MG)

O Baile (sexta, 29 de julho)

18h: Realleza (DF)

18h45: UMiranda (DF)

19h15: Sued Nunes (BA)

20h: La Bonita (DF)

20h30: César MC (ES)

21h25: DJ Donna (DF)

22h20: Criolo (SP)

23h50: Cleiton Rasta (AL)

00h30: N.I.N.A (RJ)

01h20: v1no (DF)

02h: Baile do Marley – Marley no Beat convida UANA, Rayssa Dias e Gui da Tropa (PE)

O Baile (sábado, 30 de julho)

17h30: Ediá (DF)

18h15: DJ Ketlen (DF)

18h45: Rachel Reis (BA)

19h45: J4K3 (DF)

20h35: Jorge Aragão (RJ)

22h05: Paulilo Paredão (BA)

22h45: Guitarrada das Manas + Leona Vingativa (PA)

23h35: kLap (DF)

00h15: O Poeta (BA)

01h15: Ruxell (RJ)

02h10: Rebecca (RJ)

Serviço – Favela Sounds 6ª edição

Atividades formativas ao longo do mês de julho.

O Baile

Datas: 29 e 30 de julho

Horários: 17h às 04h

Transmissão ao vivo

Canal de Youtube do Favela Sounds

Sábado (29 de julho): https://youtu.be/JcGpvIW8Kbk

Domingo (30 de julho): https://youtu.be/NMrMU0fg8dQ

Canal de TV Paga Music Box Brazil (123 da NET / 145 da OI / 637 da VIVO TV) e exibição de shows ao longo do segundo semestre

Local: Praça do Museu Nacional da República (Esplanada dos Ministérios)

Entrada franca com retirada de ingressos no link https://www.sympla.com.br/favela-sounds—o-baile__1641449

Classificação indicativa: 18 anos

Conheça a programação completa do evento em https://favelasounds.com.br/home/