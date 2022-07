Shopping encerra julho com feira de adoção e festival de bebidas

Na última semana do mês, vai ter evento para a criançada e também para os adultos, além de uma feira de adoção de cães e gatos

O Boulevard Shopping Brasília, na Asa Norte, fecha julho com programação cheia. Na última semana do mês, vai ter evento para a criançada e também para os adultos, além de uma feira de adoção de cães e gatos.

Superforça HQ de Maurício de Sousa

Para os fãs mirins da Turma da Mônica e apaixonados por aventuras, o Boulevard Shopping Brasília recebe a Superforça HQ de Maurício de Sousa, um espaço interativo que une os quatro elementos – ar, água, fogo e terra – sob os cuidados dos guardiões Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali até o dia 30 de julho. A ação é composta por quatro circuitos interativos de obstáculos e de jogos, que se conectam e se complementam. Atividades físico-motoras, intelectuais, sensoriais e sociais promovem a geração de energia de alta qualidade, tudo dentro do divertido universo da Turminha mais querida do Brasil.

Cada circuito suspenso se encerra em uma piscina de bolas. No mall, a atividade acontece no Lounge em frente à Renner e é indicada para crianças de 02 a 15 anos, supervisionada pelos pais.

Feira de adoção de cães e gatos

Mais uma edição da campanha Boulevard para amar, Seu amigo está te esperando!, acontece na capital. A iniciativa organizada pelo Boulevard Shopping Brasília, em parceria com o Projeto Acalanto, traz mais uma vez uma feira de adoção de animais que foram abandonados na rua pelos seus antigos donos e resgatados pelo projeto. No próximo dia 30 de julho, das 11h às 18h, quem quiser adotar um bichinho não pode perder a oportunidade de ir até o mall.

Para poder fazer a adoção o interessado precisa apresentar alguns documentos básicos entre eles identidade, CPF e comprovante de residência, além de passar por entrevista e preencher o Acordo de Adoção se comprometendo a cuidar do animal. Na última edição, 11 animais foram adotados, sendo quatro gatos e sete cachorros.

Que tal adotar um novo amiguinho? Vão ter vários te esperando neste sábado! Foto: Freepik

BEBA!

Nos dias 30 e 31 de julho, das 11h às 22h, acontece a feira de cervejas artesanais BEBA!, a maior do Distrito Federal. Pela primeira vez o evento acontece no estacionamento externo do Boulevard Shopping, na Asa Norte. Além do local, o tradicional festival está repleto de novidades, entre elas uma ilha gastronômica com carnes exóticas e um exclusivo sorvete de cerveja, criação especial da marca. A entrada é gratuita.

Ao todo, serão mais de 15 cervejarias locais que irão oferecer mais de 140 torneiras de chopes estupidamente gelados. Para acompanhar, o BEBA! conta ainda com pratos variados, ideais para harmonizar com a bebida. Casas como Don Vitorio BBQ, FatPig, Uesley Gourmet e Texanos BBQ serão responsáveis pelos quitutes, desde churrasco, carne de jacaré na brasa, até hambúrgueres saborosos.

A animação fica com atrações musicais de tirar o fôlego. O evento recebe artistas locais que apresentam um repertório eletrizante do rock ao jazz. Na programação, ao menos cinco shows ao vivo por dia. Garantindo a diversão da criança, um playground infantil com brinquedos infláveis e pula-pula faz parte dessa edição.

Serviços:

Superforça HQ no Boulevard Shopping Brasília

Quando: até 28 de agosto

Onde: Boulevard Shopping Brasília, lounge em frente à Renner

Valores: 1 a 20 minutos = R$ 30 | 21 a 40 minutos = R$ 45 | 41 a 60 minutos = R$ 60 || Após 60 minutos = R$ 15 a cada 15 minutos

Classificação indicativa: 02 a 15 anos com a supervisão dos pais

Feira de adoção de cães e gatos

Onde: Boulevard Shopping Brasília, estacionamento coberto no subsolo, em frente à Alameda de Serviços

Quando: Sábado, 30 de julho, das 11h às 18h

Entrada gratuita

Classificação indicativa: livre

BEBA!

Local: Boulevard Shopping, estacionamento externo

Data: 30 e 31 de julho

Horário: 11h às 22h

Entrada gratuita

Classificação indicativa: livre.