Cine Brasília recebe evento goiano Fronteira Festival

Festival acontece gratuitamente em Brasília de 29 de agosto a 3 de setembro, com exibição de 47 filmes de 21 países

Após quatro edições em Goiás, o Cine Brasília recebe a 5ª edição do Festival Internacional do Filme Documentário e Experimental (Fronteira) entre os dias 29 de agosto e 3 de setembro. Com uma extensa programação, o festival reúne 47 obras de 21 países em duas mostras: a Mostra Cineastas na Fronteira, uma seleção contemporânea e internacional de obras finalizadas a partir de 2022; e a Mostra Cadmo e o Dragão, que se concentrará exclusivamente em filmes contemporâneos do Distrito Federal. Todas as sessões são gratuitas.

Desde a primeira edição, o festival tem se destacado como um guia para produções cinematográficas corajosas, que exploram territórios além das convenções tradicionais. Com uma dedicação especial aos segmentos menos explorados da sétima arte, como o documentário e o filme experimental, o Fronteira é um evento que busca enriquecer o panorama cinematográfico brasileiro com uma programação internacional diversificada. Em suas quatro edições anteriores, o festival já apresentou ao público mais de 500 produções, abrangendo curtas, médias e longas-metragens de todas as partes do mundo. Este ano, a mostra recebeu 1021 inscrições de quase 50 países, dos quais foram selecionados os 47 filmes que compõem a programação.

O filme escolhido para a sessão de abertura da Mostra Cineastas na Fronteira foi o longa irlandês Eu vejo a escuridão (I see darkness), de Katherine Waugh e Fergus Daly, em sua estreia mundial. A obra questiona o que desapareceu na narrativa ‘progressiva’ das tecnologias de captura de imagens, especialmente as considerações sobre o não-humano e o animal. A abertura conta com participação da direção artística do festival e presença da equipe do filme. Além da obra irlandesa, abrangem a mostra filmes da Alemanha, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Equador, Espanha, EUA, Finlândia, França, Índia, Irã, Itália, Japão, Jordânia, México, Palestina, Peru, Reino Unido, República Dominicana, Sri Lanka e Turquia.

Na seleção da Mostra Cadmo e o Dragão, dedicada à região Centro-Oeste, destacam-se cinco filmes que são representativos da identidade do Distrito Federal: “A Árvore”, de Ana Vaz, “Cemitério Verde”, de Maurício Chades, “Luta pela Terra”, de Camilla Shinoda e Tiago de Aragão, “Paisagem em Chamas”, de Silvino Mendonça e “Vermelho Bruto”, de Amanda Devulsky. Além desses, há também “Lubrina”, dirigido por Leonardo Hecht e Vinícius Fernandes; o único filme do DF selecionado para a mostra principal.

Serviço

Festival Fronteira

29 de agosto a 3 de setembro

Sessão de abertura dia 29, a partir das 19h

No Cine Brasília – EQS 106/107, Asa Sul, Brasília-DF

Ingressos no link ou na bilheteria do Cine Brasília

Mais informações: (61) 99878-2198 | [email protected]