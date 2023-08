Festival ‘Bebendo Blues, Comendo Jazz’ chega à 11ª edição neste fim de semana

Evento musical e gastronômico será realizado no varandão do Pátio Brasil, nos dias 26 e 27 de agosto, com entrada gratuita

O festival ‘Bebendo Blues, Comendo Jazz’ terá sua décima primeira edição neste sábado (26) e domingo (27), no varandão do Pátio Brasil Shopping (SCS, quadra 7). Durante os dois dias serão disponibilizadas opções gastronômicas em uma praça de alimentação formada por food trucks e pit smokers da cidade, variado cardápio de vinhos e espumantes, além de estandes e beer trucks das principais cervejarias artesanais locais e nacionais. Os artistas Diogo Leon e Murilo Oliveira e as bandas Quinta Essência, Brazilian Blues Band, Moraes Brothers, Jazz na Carta, Bartô Blues e Her Jazz são as atrações musicais. O estacionamento do Pátio Brasil no sábado (26) custará R$ 8; no domingo, será gratuito. Serviço:

Festival ‘Bebendo Blues, Comendo Jazz‘ – 11ª edição

Sábado e domingo, 26 e 27 de agosto de 2023

Local: Varandão do Pátio Brasil Shopping – SCS, quadra 7, bloco A – Brasília-DF

Entrada gratuita

Mais informações em: @patiobrasil e @clubedobluesdebrasilia